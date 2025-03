Foto: Ritchie Bros. Auctioneers

Auf der bauma 2025 wird Ritchie Bros. in Halle B5, Stand 402 sein umfassendes Portfolio präsentieren und zeigen, wie das Unternehmen mit datenbasierten Markteinblicken den gesamten Lebenszyklus von Maschinen optimiert – von der Anschaffung über den Betrieb bis hin zum Verkauf.

Die wichtigsten Plattformen und Dienstleistungen im Überblick:

Ritchie Bros. Auctioneers – Führt öffentliche Online-Auktionen ohne Mindestpreise durch und sorgt für maximale Reichweite und wettbewerbsfähige Gebote.

Marketplace-E – Eine Online-Plattform für den Direktverkauf mit Preisvorgabe, die mehr Flexibilität und eine gezielte Käuferansprache ermöglicht.

Mascus – Ein Anzeigenportal, das Maschinenbesitzern eine einfache Verwaltung ihres Bestands und die Vernetzung mit potenziellen Käufern bietet.

Rouse – Liefert exakte Marktanalysen, Maschinenbewertungen und Mietpreis-Benchmarks zur Optimierung von Flottennutzung und Kapitalmanagement.

SmartEquip – Vereinfacht das Flottenmanagement, reduziert Betriebskosten durch effizientere Ersatzteilbeschaffung und verbessert Wartungsprozesse.

Brancheneinblicke: Exklusives eBook über Baumaschinen-Trends

Neben seinen branchenführenden Plattformen präsentiert Ritchie Bros. auf der bauma ein exklusives eBook mit wichtigen Einblicken in den europäischen Baumaschinenmarkt von 2024. Der Bericht "The State of Used Equipment in European Construction: 2024 Review" enthält relevante Marktdaten und aktuelle Entwicklungen, die Unternehmen dabei helfen, sich in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

Besuchen Sie Ritchie Bros. auf der bauma 2025

Besucher können uns in Halle B5, Stand 402 besuchen, um mehr über die Lösungen von Ritchie Bros. im Bereich Maschinenverkauf und Asset-Management zu erfahren.

Weitere Informationen: https://www.rbauction.de