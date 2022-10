Linz/Österreich (ABZ). – Rubble Master elektrifiziert seine mobilen Aufbereitungsanlagen seit Jahrzehnten. Mit dieser Expertise setzt die RM Group nach eigenen Angaben laufend Standards in der Energieeffizienz und Sparsamkeit seiner Brecher. So zeige die RM Group auf der bauma unter dem Motto "Meet the future" schon dieses Jahr was für andere noch Zukunftsmusik ist.

Treibstoff einsparen: RM Gründer und CEO Gerald Hanisch setzt mit der RM Group durch Elektrifizierung und Digitalisierung immer wieder neue Standards bei mobilen Brechern und Sieben, heißt es von Unternehmensseite. Foto: Rubble Master

Mit der Neuentwicklung des Hybrid- Siebes RM H50X sparen Kunden demnach noch mehr Treibstoffkosten. Darüber hinaus zeigen die Softwarelösung RM XSMART und weitere digitale Neuentwicklungen, wie sich Betreiber und Maschinen intelligent vernetzen können, um noch mehr aus ihren Maschinen zu holen. Somit lassen sich mobile RM Brech- und Siebanlagen vielfältig, flexibel und effizient kombinieren. Doch das Beste ist der erst der Start: Denn um den RM-Kunden perfekt abgestimmte Maschinenzüge bieten zu können, erwartet die Kunden noch eine zweite Produktneuheit. "Meet the future" ist auf der bauma auf Stand: B2.236 und 12B.B12.11 sowie bei den Vertriebspartnern Jürgen Kölsch GmbH und C. Christophel GmbH auf Stand FN.1024/1.

Schon in Zeiten vor stetig steigenden Treibstoffpreisen war die Elektrifizierung der RM Anlagen ein wesentliches ökonomisches und auch ökologisches Argument. Im Zuge der RM NEXT Philosophie geht die RM Group konsequent den Weg der Elektrifizierung weiter und entwickelt alle seine Brecher und Siebe grundsätzlich auch als Hybrid-Varianten. Diese können auch vollelektrisch betrieben werden. Besonderes Augenmerk: Brecher und Siebe in Maschinenzügen elektrisch zu verbinden und zusammen zu betreiben.

Das heißt beispielsweise, dass der Brecher das Sieb mit antreibt. So erspart sich der Kunde Treibstoff, Zeit und Geld, denn er muss nur eine Maschine betanken beziehungsweise den Motor einer Anlage servicieren. RM-Hybridmaschinen verbrauchen um bis zu 25 % weniger Kraftstoff als Diesel-direkt-Anlagen. Treibt ein Brecher mit Hybridantrieb zusätzlich ein elektrifiziertes Sieb an, wie es RM bereits ermöglicht, so können weitere Einsparungen erzielt werden. Noch viel höher ist die Einsparung im Vergleich zu herkömmlichen diesel-hydraulischen Anlagen. Ein weiterer Vorteil neben den niedrigeren Betriebskosten ist der Einsatz in ökologisch sensiblen Gebieten.

Vor-Ort-Recycling von Bauschutt aus Nische geholt



Auf der bauma zeigt RM welche vielfältigen Möglichkeiten mit dem Einsatz seiner elektrischen Brecher und Siebe geboten werden. Das Unternehmen hat vor mehr als 30 Jahren den Markt für kompakte Brecher geschaffen, das Vor-Ort-Recycling von Bauschutt aus der Nische geholt und weltweit zum gewinnbringenden Geschäftsmodell entwickelt. Zur jahrzehntelangen Expertise im Brechen und Elektrifizierung kamen im Laufe der Zeit Siebanlagen.

Mit RM NEXT wurden die mobilen Aufbereitungsanlagen in den vergangenen Jahren auf eine komplett neue Effizienzstufe gehoben. Inzwischen bietet die RM Group von der Stand-alone-Maschine bis hin zum komplexen Maschinenzug bestehend aus Brechern, Sieben und Haldenbändern hocheffiziente, maßgeschneiderte und aufeinander abgestimmte Lösungen. Das ermöglicht es dem Kunden sein Geschäft sowohl im Recycling als auch im Natursteinbereich erfolgreich aufzubauen und mit RUBBLE MASTER entsprechend zu wachsen. Neben den vielfältigen Möglichkeiten, wie die RM-Produkte eingesetzt und kombiniert werden können, zeigt die RM Group auf der bauma zwei komplette Neuentwicklungen, die eine wesentliche Erweiterung des bisherigen Portfolios bedeuten.

Ideen und Kundenwünsche



Neben der einfachen Bedienbarkeit liegt mit RM NEXT der Fokus auf noch mehr Effizienz und Elektrifizierung, mehr Sicherheit für die Betreiber, noch einfacherer Bedienbarkeit, Modularisierung sowie noch besseren Service durch Digitalisierung. Nun wurden zwei weitere Produkte nach der RM NEXT Philosophie von Grund auf neu entwickelt, die das Produktportfolio maßgeblich erweitern: das neue Vorsieb RM H50X, das auf der bauma ausgestellt wird, und der Backenbrecher RM J110X. In beide Produkte sind eine unglaubliche Menge an Ideen und Kundenwünsche geflossen, die Aufbereitungsanlagen auf ein absolut neues Level heben. Beide Maschinen werden von Beginn an auch mit Hybridantrieb entwickelt und mit den neuesten digitalen Lösungen ausgestattet, um den Betreibern noch mehr Energieeffizienz, Produktivität und Zukunftssicherheit zu bieten.

Die Zukunft hat schon begonnen: digitale Lösungen und vernetzte Anlagen steigern Effizienz Neben der Elektrifizierung setzt die RM Group auch intensiv auf die Digitalisierung, um den Kunden einerseits die Möglichkeit zu geben den vollen Überblick über ihre Anlagen zu haben, andererseits um noch effizienter produzieren zu können. Mit der RM XSMART App haben die Maschinenbetreiber entweder per App auf ihren Mobilgeräten oder über eine Web-App die Möglichkeit sich mit den Maschinen zu vernetzen. Flottenmanagement, Condition-Monitoring, umfangreiches Reporting, sowie Unterstützung bei der Fehlerbehebung erleichtern den Alltag massiv und steigern die Produktivität.

Rubble Master geht allerdings noch einen Schritt weiter und vernetzt die Maschinen untereinander. In einem vernetzten Maschinenzug können die Maschinen untereinander kommunizieren und es passt sich jede einzelne Maschine jeweils der Auslastung der anderen verbundenen Maschinen an, oder reagiert zum Beispiel auf Abschaltungen einer Maschine im Verbund. Leerläufe oder Überlastungen können so vermieden werden. Das autonome Brechen und Sieben ist daher der nächste logische Schritt, der vom Unternehmen in naher Zukunft vorgestellt wird.