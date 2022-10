Rob van Gils ist neuer Präsident von Aluminium Deutschland. Im Rahmen der vor Kurzem durchgeführten Mitgliederversammlung wählten ihn die Anwesenden zum Nachfolger von Dr. Hinrich Mählmann, der sich nach sieben Amtsjahren aus dem Vorstand verabschiedet. "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Verbandsmitglieder und freue mich auf die neue Aufgabe, die mit einer enormen Herausforderung verbunden ist", erklärte van Gils. "Ich danke Herrn Dr. Mählmann, der den Verband in seiner Amtszeit modernisiert und sein Profil geschärft hat. Nie war es drängender als heute: Die Aluminiumindustrie steht aktuell vor der wohl härtesten Belastungsprobe ihrer Geschichte. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten entzieht weiten Teilen der deutschen Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit – mit entsprechenden Folgen für die Beschäftigung in den Unternehmen. Gerade in dieser Situation kommt dem Amt eine besondere Verantwortung zu."

