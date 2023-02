Robbert Kreber ist neuer Tadano Business Leader für die Benelux-Märkte. Kreber verfügt über eine fast 30-jährige Erfahrung im Industrie- und Schwermaschinen-Segment, wo er für mehrere Unternehmen tätig war. Zuletzt entwickelte er bei einem chinesischen Unternehmen als Aftersales Director Europe und Director of Operations die Aftermarket-Strategie für das Baumaschinengeschäft des Unternehmens in China weiter und initiierte Erneuerungspläne für die Aktivitäten im Front- und Back-Office. Neben weiteren Aufgaben der Unternehmensleitung innerhalb des europäischen Gabelstaplergeschäfts einer japanischen Firma war er in der Funktion als Director of Sales & Marketing für die Entwicklung und Durchführung strategischer Vertriebs- und Marketing-Aktionspläne verantwortlich. Darüber hinaus leitet Kreber ein eigenes Unternehmen, das den Verkauf, die Restaurierung und die Wartung hochwertiger Oldtimer betreibt.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen