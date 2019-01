Mühlheim a. d. Ruhr (ABZ). – Auf der Bau 2019 in München stellt die Rodeca GmbH ihr breites Produktportfolio an lichtdurchlässigen Bauelementen aus Polycarbonat vor. Besonderes Augenmerk liegt auf den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten für Wand, Dach und Fassade. Diese werden z. B. durch speziell eingefärbte oder hinterleuchtete Paneele erzielt. Eine weitere Neuheit: Das Programm an matten Farben – für eine noch ausdrucksstärkere Oberflächengestaltung. Am 14. Januar 2019 ist es soweit: In München startet die Bau, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Alle zwei Jahre präsentieren Unternehmen aus der ganzen Welt ihre Produkte, Innovationen und Neuheiten rund um das Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden. Als bedeutender Treffpunkt der Branche ist die Messe richtungsweisend für aktuelle sowie zukünftige Trends und Innovationen.

Auch die Rodeca GmbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr ist als Aussteller auf der Messe vertreten. Am Stand 430 in Halle C2 präsentiert der Spezialist für transluzente Fassaden- und Dachsysteme auf 70 m2 zahlreiche Produkte und Innovationen rund um das Leitthema „Licht durch Dach und Wand“. Die transluzenten Bauelemente werden für Maßnahmen in den Bereichen Neubau, Modernisierung und Sanierung entwickelt. Sie eignen sich als architektonisch anspruchsvolle Lösungen sowohl für die Einkleidung von Gebäuden als auch für den Einbau in der Laibung oder für den Innenausbau. Im Fokus des Auftrittes in München stehen Lichtbauelemente aus dem Material Polycarbonat, die auf unterschiedlichste Art in Szene gesetzt werden können. So hat das Unternehmen bspw. die Designserie entwickelt, durch welche die Paneele unterschiedlich eingefärbt zu einzigartigen, optischen Highlights werden. Auch ganz individuelle hinterleuchtete Gestaltungen sind aufgrund der Transluzenz der Elemente möglich. Ferner präsentiert Rodeca auf der Baudas neue Programm an matten Farben. Die spezielle Oberflächenstruktur verleiht den Lichtbauelementen ein äußerst edles Erscheinungsbild und hierbei kommen die gewählten Farben besonders kräftig zur Geltung. Gleichzeitig zeichnet sich die matte Ausführung – im Vergleich zum Standard – durch eine geringere Oberflächenreflektion aus.

Neben diesen Produktentwicklungen erhalten alle Fachbesucher anhand konkreter Projektbeispiele einen Eindruck von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Produkte.