Rokbak möchte in einigen Regionen Wachstum erzielen, dazu gehören unter anderem Frankreich und Deutschland. Foto: Rokbak

Zwei dieser Regionen sind Frankreich und Deutschland. Nach der Umfirmierung im September 2021 hat Rokbak seine Belegschaft um etwa 200 neue Mitarbeitende verstärkt. Einer von ihnen ist Paul Culliford, Gebietsverkaufsleiter in der Region EMEA.

"Frankreich und Deutschlang sind historisch gesehen starke Märkte für uns", erläutert Culliford. "Wir erleben eine erhöhte Nachfrage und sind gegenwärtig bestrebt, unser Händlernetz in Frankreich und Deutschland auszuweiten, um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten und unsere Präsenz in diesen wichtigen Dumper-Märkten zu stärken." Dieser Schritt spiegle sich in den Zahlen wider. 2020 wurden in Frankreich – über alle Marken hinweg – 200 Einheiten knickgelenkter Dumper verkauft. 2021 stieg dieser Wert auf 300 und im Jahr 2022 sehen die Zahlen ähnlich aus. In Deutschland lagen die Zahlen bei 150 im Jahr 2020 und 2021 und nähern sich 2022 der 200er-Marke teilt das Unternehmen mit.

"Der Besuch bei unseren französischen und deutschen Händlern und Kunden war ein wichtiges Ereignis für mich", betont Culliford. "Einige unserer Händler haben kürzlich Tage der offenen Tür abgehalten. Es war schön, Feedback zur neuen Marke zu erhalten und den Kunden darzulegen, warum jetzt genau die richtige Zeit ist, um einen knickgelenkten Dumper von Rokbak zu kaufen."

Die enge Zusammenarbeit mit vorhandenen und neuen Händlern habe für den Fachmann Priorität. Culliford verfügt über fast 20 Jahre Erfahrungen im Markt für knickgelenkte Dumper. Er war bereits vor der Umfirmierung des Unternehmens schon einmal bei Rokbak tätig und spricht fließend Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Damit ist er die ideale Besetzung für eine Reihe von Zielmärkten, in die das Unternehmen expandieren möchte.

"Das ist für mich eine hervorragende Gelegenheit und genau die richtige Zeit, um wieder zu Rokbak zurückzukehren", erläutert Paul Culliford und führt aus: "Seit der Einführung der Marke haben viele Händler und Kunden ihr Interesse an unseren knickgelenkten Dumpern bekundet."