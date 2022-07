Rolf Kuwalik, Geschäftsführer der Ruthmann Holdings GmbH, tritt nach 40 Jahren in der Arbeitsbühnenbranche seinen Ruhestand an.

Kuwalik kam 2009 als Serviceleiter International zum Unternehmen und wurde bereits ein Jahr später zum Geschäftsführer berufen. Lag der Unternehmensumsatz bei Ruthmann bei seiner Übernahme 2010 noch bei knapp 50 Millionen Euro wuchs er unter Kuwaliks Leitung auf rund 170 Millionen Euro an. Zuvor war der gelernte Maschinenbaumeister als Betriebsleiter, Produktionsleiter und Geschäftsführer unter anderem für Elevandoras Premium in Spanien tätig.

