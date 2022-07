Roman Hilzinger ist seit Mitte Mai Mit-Geschäftsführer der hilzinger-Unternehmensgruppe.Er unterstützt ab sofort seinen Vater Helmut Hilzinger sowie Christian Bandle und Jens Busse bei der Leitung des Konzerns. Zuvor war Hilzinger seit 2020 für den Objektvertrieb am Standort in Willstätt verantwortlich und Teil der erweiterten Geschäftsleitung. Darüber hinaus sammelte der 32-jährige Glasermeister in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens Erfahrung.



