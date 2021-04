Moskau/Russland (ABZ). – "RED7" – der Name des bis Ende 2022 in Moskau entstehenden Wohn- und Geschäftshauses lässt bereits auf seine äußere Erscheinung schließen: eine durch und durch rote Klinkerfassade, in Teilen mit einem leichten Glanz ausgeführt, wird den 78 m hohen Gebäudekomplex an prominenter Stelle prägen und das Bild der Stadt maßgeblich beeinflussen.

Gemeinsam mit dem Team von MVRDV hat die Klinkermanufaktur Deppe Backstein aus Uelsen den ausnehmend roten Klinker in ungewöhnlichem Format entwickelt und produziert. Rund 1,2 Millionen Steine sind inzwischen produziert und ausgeliefert, ein Musterbereich wurde vor Ort in Moskau bereits gemauert.



Im Dezember 2017 konnte das niederländische Büro MVRDV, das für ungewöhnliche Architektur und innovative Gebäudekonzepte bekannt ist, den Architekturwettbewerb um das Großprojekt für sich entscheiden, 2019 erfolgte der Baubeginn. Zur Realisierung des anspruchsvollen Baukörpers holte sich MVRDV das Büro Apex aus Moskau mit ins Boot.

Der 52 000 m² große Komplex entsteht auf einem Eckgrundstück an der Kreuzung Akademiker-Sacharow-Allee/Sadowaja-Spasskaja-Straße in sehr prominenter Nachbarschaft, in der sich zum Beispiel das von Le Corbusier und Nikolai Kolli entworfene "Zentrosojus" sowie Alexei Wiktorowitsch Schtschussews Landwirtschaftsministerium Nakomzem befinden. Die skulpturale Kubatur mit zahlreichen Einschnitten an den Ober- und Unterseiten der Fassaden schafft markante Eingänge und nutzbare Dachlandschaften.

Gestaltung nach Raster

Die Gebäudeform entwickelt sich aus einem modularen System heraus, das individuell auf die Funktion und die gewünschte Qualität im Innenraum reagiert.