Rotar International B.V. hat sein Vertriebsteam ausgebaut, wie der Hersteller von Recycling-Anbaugeräten mitteilt. Demnach ist Kenan Çirak zum Area Sales Manager ernannt worden. Çirak hat seine Tätigkeit bei dem niederländischen Unternehmen zum 1. März aufgenommen.

Der Vertriebler soll sich durch langjährige Erfahrung in der Anbaugerätebranche auszeichnen. In seiner neuen Position werde Çirak die Präsenz von Rotar in Norwegen, Schweden, den baltischen Staaten, Rumänien, Griechenland, der Türkei und Bulgarien ausbauen, sagt das Unternehmen. Außerdem soll er eine Schlüsselposition bei der Betreuung von Kunden der Schiffsrecycling- und Offshore-Branche einnehmen.