Als Hersteller und Händler von Arbeitsbühnen wird Rothlehner auf der bauma mit Produkten seiner Eigenmarke DENKA•LIFT teilnehmen. Foto: Rothlehner

Ob Anhänger-, Lkw- oder Raupenbühne: Auf dem Gemeinschaftsstand sind die Modelle von mehreren europäischen Herstellern zu finden sowie landestypische kulinarische Spezialitäten. Insgesamt fünf Aussteller zeigen Geräte-Neuheiten und ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um Hubarbeitsbühnen. Darunter sind auch Raupen-Arbeitsbühnen von EasyLift, und Lkw-Arbeitsbühnen von GSR.



Die DENKA•LIFT Produktion vor einigen Jahren nach Deutschland zu holen und die Produkte weiterzuentwickeln war für Rothlehner nach eigenen Angaben die absolut richtige Entscheidung.

Die populärsten Modelle sind der DK18, DK25 und der DL30.

Sowohl Stamm- als auch Neukunden, vom Vermieter bis zu den verschiedenen Endanwendern tauschen demzufolge ältere Geräte aus oder investieren in DENKA-Neugeräte. Die Kunden schätzen laut Hersteller dabei die Einfachheit in Handhabung und Transport, die technische Zuverlässigkeit und die soliden Leistungsdaten sowie die lange Lebensdauer und der damit verbundene Werterhalt.

Die letzten technischen DENKA-Weiterentwicklungen bezogen sich auf alternative LED-Beleuchtung und ein Software-Update, welches die Zuverlässigkeit nochmals erhöht und eine vollständige Wartung ohne PC ermöglicht. Die Servicearbeiten werden dadurch weiter vereinfacht und der Zeitbedarf minimiert.

Speziell in Hinterhöfen, Einkaufszentren, Veranstaltungshallen, Stadien, Kirchen, auf Parkdecks und unterkellerten Plätzen können Anhänger-Arbeitsbühnen laut Hersteller als Nischengeräte ihre speziellen Vorzüge ausspielen: einfache Bedienung und kurze Rüstzeiten, kostengünstig in Unterhalt und Transport, geringere Betriebskosten im Vergleich zu Lkw-Arbeitsbühnen, kompakte Abmessungen, geräusch- und abgasfreier Betrieb sowie Flexibilität durch Batterieantrieb, Räder in der Regel bodenschonender als Raupen, kein zusätzliches Transportmittel nötig im Vergleich zu Selbstfahr- oder Raupen-Arbeitsbühnen; beziehungsweise kein Auf- und Abladen auf Transportanhänger.

Fast zeitgleich mit dem Start der DENKA-LIFT Produktion in Deutschland übernahm Rothlehner im Jahr 2013 nach eigenen Angaben zur Abrundung des Anhänger-Programms den Vertrieb der EuropeLift Anhängerbühnen.

Die Produktreihe des ungarischen Herstellers mit Gelenk-Teleskop-Geräten von 13 bis 18 m Arbeitshöhe zeichnet sich demnach aus durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, durch einfache Bedienung sowie durch zweckorientierte Ausstattung.

Alle EuropeLift Modelle verfügen über einen beweglichen Korbarm und einen drehbaren Arbeitskorb. Die proportionale, elektro-hydraulische Steuerung ist einfach zu warten und bedienerfreundlich. Viele verschiedene Antriebsvarianten stehen zur Auswahl.