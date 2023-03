Murrhardt-Fornsbach(ABZ). – "Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass das Geld vorne am Bagger mit den Anbaugeräten verdient wird. Dabei spielt das ‚Handgelenk‘ am Bagger die entscheidende Rolle, um die Arbeit auf der Baustelle wirtschaftlicher zu machen", sagt Geschäftsführer Günter Holp. Seit mehr als 15 Jahren bietet die Holp GmbH eigenen Angaben zufolge mit dem Drehantrieb RotoTop dieses wirtschaftliche Handgelenk am Bagger an.

Lange, harte Einsätze können dem robust gebauten RotoTop laut Herstellerangaben nichts anhaben. Foto: Holp

Über eine Zeit von neun Jahren kamen sieben verschiedene Größen des RotoTop auf den Markt, danach innerhalb von zwei Jahren vier weitere Modelle, sodass der Holp-Drehantrieb nun für Bagger mit einem Einsatzgewicht von 600 kg bis 45 t ist.

Stetige Optimierung

Der RotoTop werde stetig weiter optimiert, bereits seit 2015 gebe es den RT.031 mit Aluminiumgehäuse, 2017 folgte der RT.091 und 2018 schließlich der RT.062 mit einem Gehäuse aus Aluminium. Irrtümlich wird manchmal angenommen, dass dieser Leichtbau nicht ebenso stabil ist wie ein Drehantrieb mit Stahlgehäuse – das ist jedoch nicht der Fall, beide Materialien haben bei diesem Einsatz die entsprechenden Eigenschaften, das Aluminium verfügt gar über eine höhere Zugfestigkeit als Stahl, versichert der Hersteller. Grund für die Umstellung des RotoTop für Maschinen unter 10 t ist, dass in dieser Gewichtsklasse wirklich "jedes Gramm zählt", das vorne am Bagger eingespart werden kann.

Der RotoTop sorgt mit seinem flachen, leichten Aufbau dafür, dass die Leistung, die der Bagger zur Verfügung stellt, ohne spürbaren Verlust am Anbaugerät ankommt. Mit der Bewegungsfreiheit, die der Drehantrieb dank seiner einem Handgelenk nachempfundenen räumlichen Bewegung ermöglicht, können auf einer Standardbaustelle alle anfallenden Aufgaben erledigt werden. Dabei ergibt sich eine garantierte Leistungssteigerung von 10 % selbst bei den einfachsten Arbeiten wie dem Ausheben einer Baugrube, bei denen keine Einsparung vermutet wird. Meist werden gar Steigerungen bis zu 50 % erreicht, weil durch das viel seltenere Umsetzen des Baggers nicht nur die Zeit der Mitarbeiter, sondern auch viel Kraftstoff eingespart werden kann.

Nur eine Maschine ist nötig

Weitere Einsparungen ergeben sich, weil ein viel flexiblerer Bagger die Baustelle als einzige Maschine bearbeiten kann und somit keine weitere Maschine notwendig ist, ebenso durch die Einsparung von manuellen Tätigkeiten, die durch die größere Bewegungsfreiheit des Baggers wegfallen. Der RotoTop bringt durch seine großen Drehdurchführungen immer die größte Ölmenge zum Anbaugerät, sodass problemlos lange, harte Einsätze mit Fräsen, Mulchern ohne Gefahr von thermischen Problemen durchgeführt werden können, so der Hersteller. Ebenso gibt es hier Einspar-Potential bei der Anschaffung von Anbaugeräten: Da der RotoTop jedes Anbaugerät mit 360° endlos drehbar macht, kann beim Kauf von Anbaugeräten auf das Drehwerk verzichtet und somit ein kostengünstigeres Gerät angeschafft werden. Durch seine einfache, intuitive Bedienung ist der RotoTop auch für Mietparks geeignet und sorgt schon bei gelegentlichen Einsätzen für Einsparungen.

Die Holp GmbH sagt laut eigenen Angaben aufgrund der 44-jährigen Erfahrungen im Erdbau sowie über 25 Jahren Erfahrung in der Konstruktion: "Wir haben die DNA der Baggerfahrer und gleichzeitig das Denken der Unternehmer." Bei der Konstruktion des RotoTop wurden diese beiden Sichtweisen berücksichtigt, wie der Hersteller betont: Der Baggerfahrer weiß, wie es auf Baustellen im Alltag unter Termindruck zugeht und welche Mittel er benötigt, um seine Aufgaben optimal zu erfüllen. So kommt trotz der notwendigen flachen und leichten Bauweise nur eine sehr robuste Konstruktion mit gekapseltem Gehäuse und innenliegenden Schläuchen in Frage, um Beschädigungen zu vermeiden und den dauerhaft zuverlässigen Betrieb zu garantieren.

Aufarbeitung möglich

Als Unternehmer will man jedoch nicht nur wissen, ob das Gerät auf der Baustelle seinen Aufgaben gewachsen ist, für ihn ist wichtig, dass sich die Investition möglichst rasch bezahlt macht. Das erfülle der RotoTop zum einen durch die garantierten Leistungssteigerungen, die er erzielt, zum anderen durch seine hohe Qualität, aufgrund welcher die Holp GmbH bereits seit 2015 drei Jahre Garantie gibt.

Wenn das Leben eines Baggers zu Ende geht, gilt das meist nicht für den RotoTop. Er kann für 20 % des Neupreises für ein zweites Baggerleben aufgearbeitet werden. Dass sich das Gerät dann um so schneller amortisiert, liegt auf der Hand. Diese Werthaltigkeit, die eine Kombination aus garantierter Qualität, langer Lebensdauer und hohem Restwert darstellt, ist für jeden Unternehmer überzeugend, eine Investition in den Drehantrieb daher in vielfacher Hinsicht nachhaltig: Neben den erwähnten wirtschaftlichen Aspekten geht es in der heutigen Zeit mehr denn je auch um den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, der bei einer doppelten Lebensdauer sicherlich ebenfalls gegeben ist.