Die Traktoren der RT-Baureihe sind laut Terberg für die Arbeit unter hoher Belastung konzipiert. Foto: Terberg

Für diese spezielle Arbeit braucht es besondere Fahrzeuge. Die RT-Baureihe wurde laut Hersteller eigens für die hohen Belastungen in der Industrie, dem Berg- und Tunnelbau und im Recycling entwickelt. Mit einem Zuggesamtgewicht von 375 t und einem maximalen Hubgewicht der Sattelplatte von 45 t kann der RT einiges an Last bewegen. So werden der RT282 und der RT283 in einem Stahlwerk in Südamerika eingesetzt, um 40 t Stahlschrott zum Schmelzofen zu transportieren. Der Manager des Werkes, Carvalho, erklärt: "Die Traktoren transportieren große Mengen an Stahlschrott über eine Strecke von 800 Metern zum Schmelzofen, rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, dafür müssen die Maschinen äußerst zuverlässig und belastbar sein." Terberg hat seine RT-Baureihe exakt nach den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden entwickelt. Das vollverschweißte Chassis sorgt für Robustheit, die nach Rops- und Fops-Richtlinien getestete Kabine bietet höchste Arbeitssicherheit. Der patentierte 180-Grad-Drehsitzt mit logischer Lenkumstellung und mitschwingender Pedalerie ermöglicht es dem Fahrer sowohl beim Vorwärts- als auch bei Rückwärtsfahrten immer in Fahrtrichtung zu schauen und eine optimale Übersicht zu behalten. Der permanente Allradantrieb und die leistungsstarken Motoren ermöglichen auch das sichere Arbeiten bei größeren Steigungen von bis zu 20 %, in allen Wetterlagen. In Deutschland sorgt die Terberg Spezialfahrzeuge GmbH für Vertrieb und Service der Terminal Traktoren in der gesamten DACH-Region. "Wir haben ein gut ausgebautes Servicenetzwerk mit eigenen Technikern", erzählt Arno Ortlieb, Geschäftsführer bei Terberg Spezialfahrzeuge.