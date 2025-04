Auf der bauma 2025 zeigt der Spezialist für Anschlag- und Zurrmittel ein breites Spektrum hochwertiger Anschlagpunkte, Kettengehänge sowie Zurrketten- und Zurrpunkte, die dem Anwender ein sicheres Anheben, Positionieren und Transportieren von Baumaschinen und Maschinenteilen ermöglichen. Foto: RUD

Im Mittelpunkt stehen professionelle Anschlag- und Zurrpunkte wie die komplette Produktreihe allseitig belastbarer Anschlagpunkte und der selbstausrichtende ACP-TURNADO sowie OX+RUD Traversenlösungen für das Heben und Transportieren großdimensionierter Maschinen und Maschinenbauteile. Im Kompetenzbereich Zurrmittel ist zudem am Goldhofer-Stand (FN.819) die RUD Verzurrung eines Kässbohrer PowerBully auf einem Goldhofer Tieflader zu sehen. Abgerundet wird der Auftritt durch Infos zu Beratung und digitalen Services.

Von der Montage schwerer Bauteile über den Maschinentransport bis zur Positionierung am Einsatzort oder der Reparatur nach Verschleiß: Anspruchsvolle Hebe- und Verzurrvorgänge begleiten die gesamte Wertschöpfungskette von Baumaschinen einschließlich der meist sehr anspruchsvollen Einsätze. Als Systemlösungsanbieter für all diese Stationen präsentiert sich dabei RUD: Auf der bauma 2025 zeigt der Spezialist für Anschlag- und Zurrmittel ein breites Spektrum hochwertiger Anschlagpunkte, Kettengehänge sowie Zurrketten- und Zurrpunkte, die dem Anwender ein sicheres Anheben, Positionieren und Transportieren von Baumaschinen und Maschinenteilen ermöglichen.

Technische und ökonomische Vorteile



Zu den Highlights des Messeauftritts zählt die Information über sichere und wirtschaftliche Lösungen im Bereich der Anschlag- und Zurrpunkte. Am Stand werden hierzu professionelle Anschlag- und Zurrpunkte mit den in der Baumaschinenbranche noch immer weit verbreiteten Do-It-Yourself-Lösungen wie etwa Ausbrennösen konfrontiert. Solche Lösungen "Marke Eigenbau" stellen ein erhebliches Risko für die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Anwendung dar. Durch Präsentationen am Stand soll demgegenüber gezeigt werden, welche technischen und ökonomischen Vorteile sich aus dem Einsatz der bewährten, allseitig belastbaren schraub- und schweißbaren RUD Anschlag- und Zurrpunkte ergeben. Als Lösungen mit definierten Nenntragfähigkeiten bzw. Lashing Capacities erfüllen diese hochstabilen, für den Hakeneinsatz optimierten Anschlag- und Zurrpunkte alle geltenden Gesetze und Normen.

Im Themenbereich Anschlag- und Zurrpunkte ebenfalls am Messestand zu sehen ist der innovative Anschlagpunkt ACP-TURNADO, dessen intelligente Federmechanik ein senkrechtes Stehenbleiben des Bügels bei Querbelastung proaktiv vermeidet. Der Bügel richtet sich stattdessen automatisch in Zugrichtung aus, was sichere Verzurrungen optimal unterstützt und bei allen Hebe- und Positionierungsvorgängen kritische Querbelastungen oder auch das ruckartige Absacken von Lasten bei verzögerter Selbstausrichtung verhindert. Gefertigt aus hochfestem Stahl, bietet der ACP-TURNADO bereits bei einer Gewindegröße von M36 eine Belastbarkeit von bis zu 12,5 t bei vierfacher Sicherheit bzw. – aufgrund seines zweifachen Sicherheitsfaktors beim Zurren – eine Sicherungskraft von 25000 dekaNewton. Er wird deshalb unter anderem auch als Zurrpunkt bei Schwerlasttransporten eingesetzt.

Optimale Lastverteilungen



Neben den Anschlagpunkten zeigt RUD im Bereich Hebetechnik Modul- und Lochtraversen des Joint Ventures OX+RUD Lifting, über das die weltweit anerkannten Premium-Traversenlösungen der spanischen RUD Beteiligungsgesellschaft OX Lifting in das RUD Portfolio integriert sind. Die am Messestand präsentierten OX+RUD Traversen kommen vor allem bei großdimensionierten Baumaschinen und Anbauteilen zum Einsatz und sind für ein Heben, Positionieren und Transportieren solcher Maschinen und Bauteile vielfach unverzichtbar, da sie ein Anschlagen und Verzurren von Objekten dieser Größe oft überhaupt erst möglich machen.

Zudem stellen sie auch bei asymmetrischen Objekten mit stark ungleicher Gewichtsverteilung jederzeit optimale Lastverteilungen und Winkelverhältnisse sicher – und das schon bei kleinen Hubhöhen. Die hohe Flexibilität insbesondere der Modultraversen erlaubt überdies eine punktgenaue Anpassung an Lasten aller Art und stellt so nicht zuletzt ihre Wiederverwendbarkeit bei wechselnden Einsatzszenarien sicher.