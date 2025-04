Buchloe (ABZ). – Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG präsentiert auf der bauma 2025 in München zukunftsweisende Hallenlösungen für die Baubranche in verschiedenen Ausführungen, wie das Unternehmen mitteilt.

Seit mehr als 60 Jahren entwickelt Hörmann maßgeschneiderte Hallen aus Holz, Stahl-Holz oder Stahl, teilt der Anbieter mit. Foto: Hörmann

Diese umfassen demnach Holz-, Stahl/Holz- und Stahlkonstruktionen..

Auf dem Freigelände der Messe stellt Hörmann nach eigenen Angaben beispielhaft eine Stahl-Leimholzhalle als Standüberdachung mit Indach-Photovoltaik auf. Damit soll praxisnah demonstriert werden, wie sich nachhaltiger Hallenbau mit Photovoltaiklösungen effizient verbinden lässt.

Das Unternehmen baut gedämmte Kfz-Hallen, Maschinenhallen und Werkstätten mit integriertem oder freistehendem Büro für die Baubranche. Die energieeffizienten Hallen aus Holz und Stahl eignen sich nach eigener Auskunft für Produktion, Lagerung und Reparatur. Dank innovativer Brandschutzkonzepte wie der F30-Bauweise könnten selbst große Hallen mit bis zu 5000 m² Fläche ohne aufwendige technische Einrichtungen genehmigt werden.

Die auf der bauma 2025 gezeigte Konstruktion ist laut Hersteller ein Beispiel für die innovative Verbindung von Stahl- und Holzbau mit modernster Photovoltaik-Technologie. "Das eingesetzte Indach-PV-System integriert sich nahtlos in die Dachfläche und sorgt so nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine besonders effiziente Energiegewinnung", erklärt Rolf Hoörmann, Geschäftsführer des Unternehmens. Hörmann plant und installiert mit einem eigenen PV-Team individuelle Anlagen, die sich nahtlos in das Hallenkonzept einfügen.

In der Hallenproduktion kann der Anbieter auf Erfahrung von 60 Jahren zurückgreifen. Ob Gewerbe- und Industriehallen oder mehrgeschossige Bürogebäude – das Unternehmen biete flexible Konzepte, die höchste Wirtschaftlichkeit mit modernster Bauweise verbänden. Im Sinne der Nutzungsfreiheit und Flächengestaltung werden freitragende Spannweiten von bis zu 70 m ohne störende Stützen angeboten. Dazu gehören nach eigenen Angaben auch großvolumige Lager- und Schüttguthallen, mehrschiffige Boxenüberdachungen mit Pultdachlösungen sowie mobile Schüttguthallen mit stabilen Wänden. Alle Hallen werden am Firmensitz in Buchloe geplant und gefertigt, teilt Hörmann mit.

Auf der bauma 2025 können die Besuchenden die innovative Hallenüberdachung mit Indach-Photovoltaik hautnah erleben, so das Unternehmen. Das Experten-Team von Hörmann ist unter der Standbezeichnung FM.710/7 zu finden und steht für Fragen und individuelle Beratung zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich über weitere nachhaltige Hallenkonzepte zu informieren.