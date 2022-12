Niederfüllbach (ABZ). – Einen Innenbereich mit mehr als 4000 m² Nutzfläche inklusive Café im Eingangsbereich, dazu 238 ebenerdige Parkplätze mit 3 m Breite im Außenbereich – das bietet das neue E center in Niederfüllbach.

Insgesamt wurden rund 16 100 m³ umbauter Raum zurückgebaut. Foto: Bauer Gruppe

In 14 Monaten ersetzte die Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH einen 50 Jahre alten Einkaufsmarkt durch ein zeitgemäßes E center. Spesa führte beim auch als Einkaufszentrum Oberfranken (EZO) bekannten Markt als Generalunternehmen vom Abbruch bis zum Neubau samt Außenanlage alle Leistungen aus.

Akribisch wurde der vielschichtige Einsatz im oberfränkischen 1500-Einwohner-Dorf geplant. "Denn ohne Vorbereitung ist alles nichts", weiß Spesa-Oberbauleiter Ingo Lehmann aus jahrelanger Erfahrung. Bei Bauvorhaben in bdieser Größenordnung greife alles ineinander. "Was die Planung betrifft, fangen wir schon lange vor Baubeginn mit den Vorbereitungen an und blicken auch über unsere Arbeiten hinaus", beschreibt der Oberbauleiter die ganzheitliche Herangehensweise.

Im September 2021 ging es mit dem Rückbau der bestehenden Parkplatzanlage los. Dafür wurden mehr als 10.000 m² Asphalt abgebrochen. Erst dann konnte dort der Bau des neuen Marktes beginnen. Die größte Herausforderung dabei war der beengte Platz, da der bestehende Markt durchgängig in Betrieb blieb. Zudem befand sich auf der Fläche eine Tankstelle, die den Bewegungsradius weiter einschränkte. "Egal, welche Arbeiten wir hier durchgeführt haben, wenige Meter weiter war reges Treiben. Ein umsichtiges Vorgehen und eine enge Abstimmung mit Mario Schleicher, dem Betreiber des alten und neuen E centers, war daher von immenser Bedeutung", betont Spesa-Bauleiter Markus Duschl.

Während das Team noch am Rohbau arbeitete, fielen an anderer Stelle bereits die ersten Teile des alten Gebäudes: Stück für Stück "knabberte" sich der Abbruchbagger von oben nach unten und baute rund 16 100 m³ umbauten Raum zurück.