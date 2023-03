Die Versicherungswirtschaft muss laut dem Unternehmen jährlich mehrere Milliarden Euro aufwenden, um zum Beispiel die versicherte Gefahr der Leitungswasserschäden zu regulieren. Damit verbunden sind häufig Rückbaumaßnahmen von Baukonstruktionen, Trocknung der durchfeuchteten Bauteile und die Wiederherstellung der entfernten Baukonstruktionen, also der Einsatz verschiedener Ressourcen, wie Baumaterialien und Energie. Nachhaltiger wäre da ein Frühwarnsystem mit Lokalisierung der feuchten Stellen.



Approno ist laut Herstellerangaben ein System, basierend auf einer fest verbauten Sensortechnik, die solche Wasserschäden früh erkennt, somit ein frühes Eingreifen ermöglicht und den Einsatz verschiedener Ressourcen minimiert oder sogar ganz verhindert. Das System bietet dem Inhaber der Immobilie zudem ein großes Maß an Sicherheit. Es kann den Feuchte- oder Wasserschaden nicht verhindern, aber es erkennt ihn so früh, dass es möglich ist, durch ein rechtzeitiges Eingreifen, das Ausmaß klein zu halten und potentielle Sekundärschäden, wie zum Beispiel Schimmelbildung zu verhindern.

Mithilfe von Flächensensoren wird die Feuchtigkeit aktiv überwacht und die Werte werden proaktiv an die Messeinheit übergeben. Mithilfe der Auswertungszentrale werden so bereits kleinste Leckagen erkannt und die entsprechende Zone des Feuchteeintritts zum Beispiel auf einem Dach oder in einer Küche können lokalisiert werden. So lässt sich die Stelle genau eingrenzen und die Zentrale schlägt Alarm. Auf Wunsch werden die Daten visualisiert in der Auswertungszentrale und an die App auf dem Smartphone übergeben.