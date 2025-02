Das neue modulare Klapptritt-Podest vereint zwei ML-Klapptritte mit einer Einhängeplattform mit rutschfester Siebdruckplatte. Foto: Munk Group

Für Geschäftsführer Ferdinand Munk gab es zum Feiern noch weitere Gründe: Gemeinsam mit seiner Frau Ruth Munk wurde er beim Großen Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Sonderpreis für das Lebenswerk geehrt, informiert das Unternehmen. Ferdinand Munk leitet die Munk Group seit 1982.

Als wichtigen Faktor in der Erfolgsgeschichte seines Unternehmens sieht er den engen Austausch mit den Anwendern: "Die Wünsche und Anregungen der Profis sind die beste Inspiration für bedarfsorientierte Innovationen. Wir hören genau zu und achten bei der Produktentwicklung eben auch auf Details, um den Anwendern im Alltag einen echten Mehrwert zu bieten", so der Geschäftsführer.

Auch die Sonderlösungen der Munk Günzburger Steigtechnik gewannen im vergangenen Jahr weiter an Bedeutung: "Die Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden sind für jedes Unternehmen das höchste Gut, sie zu bewahren ist Priorität Nummer eins. Dabei unterstützen wir unsere Kunden gerne und stimmen unsere Sonderkonstruktionen mit einem Projektteam perfekt auf ihre individuellen Bedürfnisse ab", sagte Ferdinand Munk.

Nach eigenen Angaben wird das bayerische Familienunternehmen alle Highlights aus seinem Programm für Steig- und Rettungstechnik auch 2025 auf den Leitmessen seiner unterschiedlichen Zielbranchen präsentieren. Mit dabei werden dann die jüngsten Innovationen aus Günzburg und Leipheim sein.

Hoch hinaus geht es ab sofort mit dem neuen Ein-Personen-Gerüst FlexxTower SGX, so das Unternehmen. In der SGX-Variante verfügt das 1,8 Meter lange Gerüst über drei statt zwei Ebenen und ermöglicht Arbeitshöhen von bis zu 9,55 Metern. Der FlexxTower SGX ist auf allen Ebenen mit der Ergo-Plattform ausgestattet. Auch in der neuen dreistöckigen Variante lässt sich das Rollgerüst gänzlich werkzeuglos von nur einer Person aufbauen, teilt der Anbieter mit. Ebenfalls neu sind demnach das modulare Klapptritt-Podest, das zwei ML-Klapptritte mit einer Einhängeplattform vereint, und eine steckbare, beidseitig begehbare Stufen-Stehleiter.



Die Produkte von Munk können ab dem Frühjahr direkt beim Hersteller erlebt und getestet werden. Dann eröffnet das Unternehmen an seinem Heimatstandort in Günzburg sein neues Kunden- und Besuchercenter.