Im zweiten Quartal 2022 verzeichnete Hankook Tire ein Umsatzwachstum von 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 13,9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022, trotz externer Herausforderungen wie Unterbrechungen der globalen Lieferketten und steigenden Rohstoffkosten, teilt das Unternehmen mit. Der operative Gewinn ging im Vergleich zum zweiten Quartal im Vorjahr um 6,3 Prozent zurück, stieg jedoch im Vergleich zum 1. Quartal 2022 um 39 Prozent. Das Ergebnis wurde durch einen höheren Anteil an Produkten mit hoher Wertschöpfung und effektive Preisstrategien gestärkt, erklärt der Konzern.



Der Absatz von Pkw-Reifen der Dimension 18 Zoll oder größer blieb laut Geschäftsbericht ein wichtiger Wachstumsmotor. Er machte demnach 39,1 Prozent des gesamten Pkw-Reifenabsatzes von Hankook aus, was einem Anstieg von 1,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal entspricht. Den größten Beitrag leistete der chinesische Markt, dessen Anteil an den Verkäufen von Pkw-Reifen der Dimension 18 Zoll oder größer im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozentpunkte auf 51,8 Prozent gestiegen ist.

Der koreanische Markt folgte mit einem Anstieg von 3,4 Prozentpunkten im Jahresvergleich auf ein Rekordhoch von 50,5 Prozent. Der europäische Markt verzeichnete einen Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Der konsolidierte Umsatz wuchs auch aufgrund des starken Absatzwachstums auf dem nordamerikanischen Markt, sowohl bei Erstausrüstungsreifen als auch im Ersatzgeschäft. Das Umsatzvolumen und der operative Gewinn gingen jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im zweiten Quartal zurück, was nach Auskunft des Unternehmens auf die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, den Lockdown in China und die historisch hohen Inflationsraten zurückzuführen ist.

Neben der Stabilisierung der Geschäftsentwicklung brachte das zweite Quartal für Hankook wichtige Impulse für eine künftige Führungsposition in der Branche, teilen die Verantwortlichen mit. Im Mai eröffnete das Unternehmen das größte Testgelände Asiens, den "Hankook Technoring", und machte damit einen weiteren Schritt nach vorn in seiner Rolle als Technologie-Innovationsführer. Die neue Strecke bietet demnach ideale Testbedingungen für die hochentwickelten Produkte von Hankook, darunter Reifen für Elektrofahrzeuge und Supersportwagen. Das Gelände bildet eine entscheidende Säule in der Erfüllung der strengen Anforderungen der Automobilhersteller, ebenso bei der schnelleren Verbreitung von Elektrofahrzeugen, betont das Unternehmen.

Ebenfalls im Mai stellte Hankook in Europa seine erste Reifenfamilie vor, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Die iON-Produkte (ausgesprochen "ai'on"), die je nach Region in Sommer-, Winter- und Ganzjahresprofilen erhältlich sind, werden im Laufe dieses Jahres auch auf weiteren Märkten eingeführt.

Im zweiten Quartal setzte Hankook nach eigenem Bekunden die Lieferung von Erstausrüstungsreifen für Premium-Automobile weiterhin fort. Dazu gehört die Ausrüstung des Audi Q4 e-tron und des Audi Q4 Sportback e-tron mit dem Ventus S1 evo 3 ev. Hankooks Zusammenarbeit bei den Audi-Elektrofahrzeugen begann im Juni 2021 mit der Ausstattung des Audi e-tron GT, des ersten vollelektrischen Sportwagens von Audi.