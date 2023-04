Magdeburg (dpa). - Das Land Sachsen-Anhalt will in diesem Jahr rund 250 Millionen Euro in die Modernisierung von Straßen, Brücken und Radwegen investieren. Sachsen-Anhalt sei auf einem guten Weg, den Investitionsstau bei der Infrastruktur abzubauen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) bei einer Pressekonferenz in Magdeburg.