Ganderkesee (ABZ). – Für die Atlas GmbH gibt es dieses Jahr gleich mehrfach Grund zum Feiern. Nicht nur blickt das Unternehmen 2019 auf mittlerweile 100 Jahre Firmengeschichte zurück, auch die Bilanz des Unternehmens lässt sich im Jubiläumsjahr sehen. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete der renommierte Kran- und Baggerproduzent mit seinen vier Standorten in Ganderkesee, Delmenhorst, Vechta sowie im schottischen Bradford und 700 engagierten Mitarbeitern eine einen Umsatz von mehr als 200 Mio. Euro. Die Atlas GmbH ist mit ihren Produkten in 62 Ländern der Welt vertreten und unterhält deutschlandweit eines der größten Händlernetzwerke des Industrie- und Baumaschinensektors. Nähe zum Kunden und stets den Nutzen für alle zu bedienen – darin zeigt sich nach Aussage des Unternehmens die traditionelle Verbundenheit der heutigen Geschäftsführung an die Wertmaßstäbe des Hinrich Weyhausen, der das Unternehmen 1919 im Stall des elterlichen Bauernhofes in Hasbergen/Delmenhorst gründete.



Bis heute schreibt sich diese Erfolgsgeschichte fort und dass dies ein Anlass zum Feiern ist, das stand bei Atlas in der Festwoche vom 15. bis zum 19. Mai im Vordergrund. Obwohl in der Produktion wie üblich gearbeitet wurde, bot das Baggerwerk in Ganderkesee an den drei geöffneten Werktagen stündliche Führungen für Händler und Kunden an. Eine Gelegenheit, die täglich etwa 300 bis 400 Gäste wahrnahmen. Zahlreiche Gäste nutzten zudem die Gelegenheit, auf dem neuen Test- und Demo Center ganze Gebirgswelten aus Sand anzuhäufen. Kein Wunder, dass diese "Mega-Sandkiste" auch am Sonntag, dem letzten Tag der Feierlichkeiten, das Ziel zahlreicher Baggerfans war. Neben den vielen anderen Attraktionen, die auf dem gesamten Werksgelände für die aktiven und ehemaligen Atlas-Mitarbeiter und ihre Angehörigen eingerichtet waren und den ganzen Tag über von gut 5500 Gästen ausführlich genutzt wurden.



Wie sehr diese Kontinuität von der Industrie- und Baubranche auch international geschätzt wird, bewiesen am Gala-Abend 200 geladene Gäste aus 13 Nationen weltweit, u. a. aus Japan, Kanada, den USA und natürlich aus Deutschland. Nicht wenige von ihnen die Nachfahren der Wegbegleiter von Hinrich Weyhausen und wie ihre Vorfahren überzeugte Atlas-Händler. Ihnen zu Ehren war die Halle des Prüfzentrums in einen Festsaal verwandelt worden.