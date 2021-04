Peoria, Illinois/USA. – Vom Dozer über den Motorgrader hin zu Doppelwalzen und Kaltfräsen – der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar nutzte erneut die Möglichkeit, Kunden und Fachpresse bei zwei Online-Präsentationen über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens in den Bereichen Erdbewegung/Bodenbearbeitung sowie Straßenbau zu informieren. Ein Überblick über die neuesten Maschinen und Technologien.

Mittlerweile haben sich die Caterpillar-Experten im Bereich "Produktpräsentationen via Live-Stream" warm gelaufen. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits erfolgreich Maschinenneuheiten auf diese Art und Weise vorgestellt wurden, nutzte der amerikanische Baumaschinenhersteller Mitte März erneut die Gelegenheit per Online-Live-Schalte über Neuheiten zu informieren. Und von diesen hatte der Hersteller dieses Mal aus gleich zwei Sparten – den Bereichen Erdbewegung/ Bodenbearbeitung und Straßenbau – einige im Gepäck.

Dozer

Die Präsentation eröffnete Jean-Francois Villard, Product Application Specialist Dozers bei Caterpillar, mit der Vorstellung des neuen High-Drive-Cat-7-Dozers. Dieser verspricht laut Hersteller noch mehr Leistung als sein Vorgänger, der D7E, den der D7 künftig ersetzen wird. Im Vergleich zum älteren Model bewege der D7 bis zu 8 Prozent mehr Material pro Stunde bei 6 Prozent mehr Gewicht und 12 Prozent mehr Leistung, erklärte Villard. Die knapp 29 Tonnen schwere Maschine verfügt über ein Vier-Gang-Getriebe, welches sanft schalte und auf maximale Effizienz und Leistung ausgelegt sei, so der Experte weiter. Der verbaute Motor erreicht eine Leistung von 265 PS (197 Kilowatt). Villard: "Insgesamt konnten wir das Fahrverhalten des Dozers verbessern und seine Durchschlagkraft erhöhen." Erhältlich ist der D7 als Standardausführung und als LGP-Ausführung mit geringem Bodendruck (LGP = Low Ground Pressure). Aufgrund einer Vielzahl von Schilden und Bodenplattentypen lasse sich die Maschine optimal an die gewünschte Anwendung anpassen, so Caterpillar.

Als Erkennungszeichen der Cat-Dozer ab 17 Tonnen Einsatzgewicht bekannt, verfügt der D7 über das bekannte Delta-laufwerk mit hochgesetztem Antriebsrad. Diese seit vielen Jahrzehnten bewährte und vielfach nachgefragte Laufwerkskons-truktion und klassischem Antriebsstrang per Wandler und Getriebe sorgt Caterpillar zufolge für ein besseres Fahrverhalten, eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung und eine erhöhte Eindringkraft. Die Schildkapazität des Dozers konnte so beispielsweise um 10 Prozent erhöht werden.

Bei den Weiterentwicklungen habe Caterpillar stets den Bediener im Blick, teilte Villard mit. Deshalb sei die Kabine des Dozers komplett neu gestaltet worden. Für den Fahrer ergebe sich daraus ein höherer Komfort am Arbeitsplatz, denn er kann zahlreiche Einstellungen am Sitz und der Steuerung vornehmen, um so sein unmittelbares Arbeitsumfeld perfekt auf sich einzustellen. Unterstützt wird der Bediener außerdem durch zahlreiche von Cat entwickelte Technologien wie beispielsweise die Programme "Cat Grade" oder "Slope Assist". Zudem sorgen ein 254-Millimeter-Touchscreen sowie eine Rückfahrkamera für eine bessere Rundumsicht. Als Option ganz neu hinzugekommen ist darüber hinaus die Möglichkeit, den D7 auch per Fernbedienung zu steuern.