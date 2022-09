Sie kann auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Softwarebranche zurückblicken. Sie verantwortet bereits als Geschäftsführerin das zentral- und westeuropäische Geschäft des Bausoftwareanbieters Bluebeam. Beide Unternehmen gehören der Nemetschek-Gruppe an und dem Konzern zufolge wird Schiffmann zukünftig beide Firmen parallel leiten, um die Kräfte der Schwesterfirmen stärker bündeln.

