Gescher (ABZ). – Der Arbeitsbühnenhersteller Ruthmann nutzt die GaLaBau in diesem Jahr, um aktuelle Produkt-Highlights für Garten- und Landschaftsbauer vorzustellen.

Die BLUELIFT-Raupenarbeitsbühnen lassen sich einfach auf einem Anhänger transportieren. Foto: Ruthmann

Die neueste Entwicklung im Bereich der Kettenarbeitsbühnen ist die BLUELIFT ST 31 und steht auf der Messe für Probefahrten bereit. Die Raupenarbeitsbühne ist Ruthmann zufolge bei Garten- und Landschaftsbauern sehr beliebt und bietet 31 m Arbeitshöhe sowie bis zu 18 m Reichweite.

Mit einer Korblast von 400 kg können Nutzer Baumpflege-Einsätze ohne Schwierigkeiten umsetzen, versichert das Unternehmen. Die "Premium STEIGER Technik" des Modells T 330 wurde erstmals auf Kettenfahrwerk verbaut.

Die BLUELIFT ST 31 ist mit einer Breite von 1,14 m und einer Höhe von 1,99 m kompakt gebaut und kann auch durch sehr schmale Tore gefahren werden. Das verbreiterbare Kettenfahrwerk kann auf eine Breite von 1,62 m hydraulisch ausgefahren werden. Dies sorge für hohe Stabilität im Gelände. Die BLUELIFT ST 31 ist bei abgenommenem Arbeitskorb 7,46 m lang, ist dieser montiert, misst sie 7,8 m.

Auf der Aktionsfläche im Außenbereich können Fachbesucherinnen und -besucher außerdem den neuen STEIGER T 300 XS erleben. Die Lkw-Arbeitsbühne mit extra kurzer Bauweise (XS) bietet 30 m Arbeitshöhe und eine maximale Reichweite von 23 m, bei einer Fahrzeuglänge von 7,59 m.

Durch die kurze Baulänge und den verringerten hinteren Überhang lässt sich der STEIGER T 300 XS noch sicherer im urbanen Umfeld einsetzen und deckt, durch die höhere Reichweite, einen größeren Einsatzbereich ab. Dafür muss die Hubarbeitsbühne nicht umgesetzt werden. Durch die erhöhte Korblast von 350 kg, in Verbindung mit der hohen Reichweite, ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten versichert Ruthmann.

Kompakt, flexibel, wendig, einfach im Handling – diese Produkteigenschaften kennzeichnen laut Ruthmann die BLUELIFT-Raupenarbeitsbühnen. Auf der Messe präsentiert das Unternehmen das Modell BLUELIFT SA 18 HB. Die Kettenarbeitsbühne punktet nach Angaben des Herstellers mit einer großen seitlichen Reichweite von 9,3 m und einer Arbeitshöhe von 17,8 m. Mit einer minimalen Durchfahrbreite und -höhe von 0,84 x 1,99 m und einer Gesamtlänge von 3,75 m ist die Raupenarbeitsbühne sehr kompakt gebaut. Durch die geringen Abmessungen sei die Raupenarbeitsbühne besonders gut für Innen- und Außeneinsätze geeignet, bei denen es besonders eng werden kann. Ruthmann bietet die Raupenarbeitsbühnen mit Arbeitshöhen von 11 bis 31 m an. Interessierte können sich auf der GaLaBau ausführlich über die verschiedenen Varianten informieren – gleiches gilt für E- oder Hybrid-Antriebsmöglichkeiten. Zu finden ist Ruthmann in Halle 5 am Stand 5-421 und auf der Aktionfläche Eo2.