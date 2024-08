Saarbrücken (dpa). - Die saarländische Landesregierung erwartet in diesem Jahr höhere Ausgaben für Bauprojekte als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr investierte das Land 30 Millionen Euro in Bauvorhaben, wie der Minister für Inneres, Bauen und Sport, Reinhold Jost (SPD), in Saarbrücken sagte.

In dem Zeitraum wurden demnach Planungs- und Herstellungsaufträge in Höhe von 47 Millionen Euro geschlossen. Das entspreche rund 63 Prozent der gesamten Aufträge im Vorjahr.

Große Bauprojekte sind demnach unter anderem der Neubau des Zentrums für Biophysik der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, das bis Ende 2025 fertig werden soll. Ebenso wird das Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Saar-Uni saniert und um einen Erweiterungsbau ergänzt.

Großbauprojekte laufen zudem für verschiedene Abteilungen der Uniklinik und der Universität des Saarlandes in Homburg. Ein Neubau der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Homburg mit integriertem Feuerwehrzentrum ist des Weiteren in Planung.

„Das Innen- und Bauministerium unterstützt sowohl die akademische als auch die medizinische Versorgung und trägt zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulstandorte bei”, sagte Bauminister Jost.