Sabotage bei der Bahn sei "politisch motiviert"

Berlin (ABZ). – Nach den großflächigen Ausfällen im Zugverkehr in Norddeutschland am vergangenen Wochenende gehe der polizeiliche Staatsschutz in Bochum von einer "politisch motivierte Tat" aus, teilten mehrere Medien mit. Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden zeitweise einstellen. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

