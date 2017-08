18.05.2017 - 13:37 Sächsische Dampfschifffahrt Schiff für Generalüberholung eingerüstet

Dresden (ABZ). – 420 t wiegt der Stolz der Sächsischen Dampfschifffahrt, das Fahrgastschiff "August der Starke". Seit Dezember lag es in der Laubegaster Werft zur Generalüberholung. Es dauerte über einen Tag, das Schiff aus der Elbe an seinen jetzigen Standort zu hieven. Dazu wurde es, wie man in der Fachsprache sagt, "geslippt". Auf mehreren Wagen gesetzt, hat man das Schiff...