Wird nun in Serie produziert: die elektrisch angetriebene Trailerachse SAF TRAKr von SAF-Holland. Abb.: SAF-Holland

Hier zeigte der Zulieferer die Rekuperationsachse SAF TRAKr, die noch 2022 in die Serienproduktion startet, sowie sein SAF-Holland Automated Coupling.

Sensorbasierte Technik im Fokus

Weiteres Messethema war die sensorbasierte Smart Axle mit dem Telematik-System SAF TrailerMaster und dem neuen Reifendruckkontrollsystem SAF TIRE PILOT I.Q. sowie die digitalen Angebote im SAF-Holland I.Q. Portal. E-Mobilität ausbauen und Emissionen reduzieren: Mit der Rekuperationsachse SAF TRAKr bietet SAF-HOLLAND nach eigenen Angaben eine große Chance für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Transportbranche. Die elektrische Trailerachse, die in allen Trailern mit elektrischen Verbrauchern, wie zum Beispiel Kühlaufliegern oder Baustoffaufliegern mit elektrischen Mitnahmestaplern, aber auch in Fahrzeugen mit elektrohydraulischen Aggregaten wie Schubbodenfahrzeugen oder Tankern zum Einsatz kommen kann, reduziert oder eliminiert sogar ganz Geräusch-, Feinstaub- und CO2-Emissionen. Zusätzlich zu höherem Komfort für den Fahrer erfüllt die SAF TRAKr alle gesetzlichen Anforderungen zu innerstädtischen Umwelt- und Dieselverbotszonen.

Nach der erfolgreichen Testphase im realen Speditionsbetrieb wird die E-Achse noch vor Ende des Jahres in Serie produziert und in den Markt eingeführt. Seine Kompetenz an der Schnittstelle von Truck und Trailer stellt SAF-Holland mit dem SAF-Holland Automated Coupling System unter Beweis, so das Unternehmen.

Sicherer und schneller arbeiten

Als ein wichtiger Schritt hin zum autonomen Fahren automatisiert und beschleunigt das automatisierte Kuppeln Auf- und Absattelvorgänge über einen sensorbasierten Prozess. Für Fahrer bedeutet das laut Hersteller mehr Sicherheit, Zeitersparnis und einen attraktiveren Arbeitsplatz im Fahrerhaus. Außerdem ist das SHAC System mit seiner Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Echtzeit ein wichtiges Element, um die Automatisierung von Sattelzügen langfristig wirtschaftlich zu gestalten.

Im Hinblick auf den Megatrend Digitalisierung arbeitet SAF-Holland nach eigenen Angaben am intelligenten und vernetzten Trailer, der sich in die digitalen Logistikprozesse einfügt. Ziele des Konzepts der Smart Axle sind unter anderem höhere Sicherheit, optimierte Prozesse, geringere Gesamtkosten und Konformität mit der neuesten Gesetzgebung. Dafür wird die Smart Axle bereits ab Werk mit Sensoren für die Wheelendüberwachung inklusive Bremse und Reifendruck ausgestattet. Die Telematik-Lösung SAF TrailerMaster stellt digitale Daten in Echtzeit zur Verfügung – für mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz sowie weniger Stillstandzeiten der Fahrzeuge.

Der neue SAF TIRE PILOT I.Q. ist ebenfalls ein Teil des Smart-Axle-Konzepts zur Digitalisierung des Trailers. Er erfüllt laut Hersteller die Anforderungen GSRII 2019/2144 beziehungsweise ECE-R-141, die Reifendrucküberwachungssysteme ab 2024 für Neuzulassungen verpflichtend machen. Sobald der Reifendruck unter den voreingestellten Wert sinkt, informiert eine Anzeige den Fahrer und das Reifennachfüllsystem hebt den Druck automatisch wieder an. Das digitalisierte System verhindert Totalausfälle der Reifen, optimiert die Lebensdauer der Reifen und spart durch den konstant richtigen Reifendruck Kraftstoff ein. Für "Intelligent Quality" steht laut Unternehmen auch das neue SAF-Holland I.Q. Portal: Die Online-Plattform fasst für mehr Service-Qualität zahlreiche digitale Angebote des Nutzfahrzeugzulieferers zusammen, unter anderem den elektronischen Ersatzteilkatalog PoD. In der Wissensdatenbank finden Anwender über die smarte Suchfunktion rasch die gewünschten Daten, Dokumente und Informationen.