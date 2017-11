Nordwalde (ABZ). – Mit dem Smartphone bequem von der Fahrerkabine aus die Menge und Wurfweite des Streusalzes regeln – das kann vor allem bei eisigen Temperaturen von Vorteil sein. Die Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG aus Nordwalde liefert neuerdings den Salzstreuer ST-E serienmäßig mit einem Smartphone aus und ersetzt dadurch die Kabelfernbedienung, mit der sich nur die Streuweite regulieren ließ. "Die Handhabung der App ist denkbar einfach: Menge und Arbeitsbreite auswählen und los geht's", betont Geschäftsführer Thomas Schmiemann. Eine weitere Innovation für den Kunden sei die geschwindigkeitsabhängige Regulierung der Salzmenge über GPS. Das rentiere sich besonders für Winterdienst-Profis, die lange Strecken abfahren: Bleibt das Fahrzeug mit dem Salzstreuer stehen, schließt der Schieber automatisch die Salzzufuhr. Fährt das Trägerfahrzeug wieder an, öffnet sich der Schieber und der Salzstreuer streut automatisch wie zuvor eingestellt. Beschleunigt das Fahrzeug, wird durch die intelligente Steuerung die Salzzufuhr so reguliert, dass immer die gleiche Menge Salz pro Quadratmeter ausgebracht wird.

Eine weitere Besonderheit sei das interaktive Rührwerk von Adler Arbeitsmaschinen mit Antiblockadesteuerung. Dies verbessert nach Herstellerangaben den Materialfluss im Behälter, auch wenn die Salzqualität nicht optimal ist und zum Verdichten neigt. Über die Smartphone-Steuerung können wichtige Kontrollnachrichten ausgelesen werden. Smartphone und Streuer kommunizieren über die bis zu 30 m weit reichende Bluetooth-Verbindung. "Mit diesen von Adler entwickelten Neuheiten optimieren wir das Streuergebnis und vereinfachen die Handhabung für den Anwender erheblich", stellt Schmiemann in Aussicht. Außerdem spare der Kunde beim ersten Anbau die Arbeitszeit für das aufwendige Verlegen des Steuerungskabels.