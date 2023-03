Sandra C. Bauer leitet ab sofort die Konzernkommunikation bei Swietelsky. Bauer folgt in ihrer Funktion Clemens Kukacka, der Ende 2022 die Bereichsleitung Human Resources übernahm. Zuvor läutete Bauer unter anderem als Leiterin der Porr Unternehmenskommunikation eine neue Ära in den Bereichen Corporate Communications & Marketing ein. Sie baute als Head of Corporate Communications die Stabstelle bei der Immofinanz AG auf, leitete den Bereich Marketing und Communications bei Accenture in Österreich und war in ihren Anfängen für die Wienerberger AG tätig.

