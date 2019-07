Sanierung der Marschbahn-Strecke geht gut voran

Kiel (dpa). - Die Deutsche Bahn hat eine positive Zwischenbilanz der aufwendigen Sanierung der Strecke zwischen Hamburg und Sylt gezogen. Die 2018 gestarteten Arbeiten für die Marschbahn in Höhe von 160 Mio. Euro liefen gut, sagten Bahnvertreter in Kiel nach einem Gespräch mit Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Bis 2022 sollen 200 km Gleise und über 30 Weichen erneuert werden. Fünf von insgesamt zwölf in diesem Jahr vorgesehenen Baumaßnahmen sind laut Bahn fertig. Inzwischen wurden 20 km Gleise erneuert. Im November ist mit starken Beeinträchtigungen des Zugverkehrs zu rechnen. Hauptbauschwerpunkt wird das nächste Jahr werden. Buchholz zeigte sich erfreut über die Fortschritte, kritisierte aber, «dass es im Bahnverkehr auf die Insel nach wie vor nicht gut läuft». Er habe eindringlich an die Bahn appelliert, weitere Anstrengungen zur Qualitätsverbesserung zu unternehmen. Im vergangenen Jahr hatte Buchholz der Bahn noch mit Vertragskündigungen gedroht. Das Land verhängte 2018 wegen Zugausfällen und zu vielen Verspätungen gegen die Bahn Zahlungskürzungen in Höhe von 3,8 Mio. Euro.