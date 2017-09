Sanierungsdruck bei Bahnbrücken relativ gering

Berlin/Magdeburg (dpa). - Der Sanierungsbedarf bei Bahnbrücken in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben der Bundesregierung vergleichsweise gering. 12 der 913 Eisenbahnbrücken im Land seien dringend sanierungsbedürftig, heißt es in einer bekanntgewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag vom Mai dieses Jahres. Das entspricht einem Anteil von etwa 1,3 %. In Thüringen liegt die Quote bei 2,6 %, in Sachsen bei rund 5 %. Bundesweit müssen etwa 1100 Brücken dringend saniert werden. Relativ hoch ist das Alter der Bahnbrücken in Sachsen-Anhalt. 479 dieser Bauwerke (52 %) sind älter als 80 Jahre. Mit durchschnittlich 68 Jahren sind die Brücken etwa zwei Jahre älter als im Bundesschnitt.