Das teilte das Wissenschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linken-Landtagsfraktion mit. Den größten Bedarf an Instandsetzungen und Reinvestitionen hat die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit rund 182 Millionen Euro. An zweiter Stelle rangiert die Universität Potsdam mit etwa 153 Millionen. Den geringsten Sanierungsstau verzeichnet die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf mit 2,7 Millionen Euro. Errechnet hat den Instandhaltungs- und Reinvestitionsbedarf für die acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg das Institut für Hochschulentwicklung, das Ende 2019 ein entsprechendes Gutachten vorlegte. Bis auf die Universität in Frankfurt (Oder) und die Filmuniversität Babelsberg haben alle anderen Hochschulen Brandenburgs einen Flächenbedarf, der über der Bestandsfläche jeder Einrichtung liegt, wie es hieß.

