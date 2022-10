Bedburg (ABZ). – Unter dem Motto "Keep on growing with a strong partner" zeigt der Bau- und Hafenmaschinenhersteller Sany auf der bauma 2022 eine ganze Reihe von Produktneuheiten vor einer Kulisse, die laut Unternehmen echtes Baustellen-Feeling erzeugt. Neben dem traditionellen Bagger-Portfolio sowie den Rad- und Teleskopladern sind Straßenbaumaschinen und Krane auf der geräumigen Fläche zu entdecken.

Der neue Radlader des Typs SW305 aus eigenem Haus im Erdbau. Foto: Sany

Null Schadstoffemissionen und eine deutlich geringere Geräuschentwicklung – der von Sany neu vorgestellte Minibagger SY19E der 1,8-Tonnen-Klasse begeistert nach eigenen Angaben durch zukunftsweisende Nachhaltigkeit. Sein Elektro-Motor bringt demnach eine Spitzenleistung von 15 kW und gewährleistet gemeinsam mit dem effizienten Load-Sensing Hydrauliksystem einen schnellen Arbeitsablauf und hohe Flexibilität.

Ausgerüstet ist der neue Minibagger mit einem innovativen Akkupack, der mit einer Batterieladung einen ganzen Arbeitstag lang durchhält. Der LFP-Akku mit 22 kWh kommt laut Hersteller durch seine Bauart ohne Kobalt aus und ist daher besonders umweltfreundlich und betriebssicher. Permanentes Laden auf 100 % beeinträchtige die Langlebigkeit nicht. Weitere Highlights seien die kurze Ladezeit und die -flexibilität: Geladen werden kann sowohl an einer Schnell-Ladesäule via DC (Gleichstrom) in 1,5 Stunden, via Typ2-Kabel an der eigenen Wallbox, einer öffentlichen AC-Ladestation in 2,5 Stunden oder über Nacht an einer 220-Volt-Steckdose. Gegenüber Maschinen mit Verbrennungsmotor senkt der elektrische Betrieb die Energiekosten um rund 30 %. Noch deutlicher ist die Einsparung bei den Wartungskosten, die rund 80 % weniger betragen. Bedienerfreundlich zeigt sich der Minibagger nach Angaben des Herstellers durch eine Reduktion der Geräuschentwicklung, die bei 66 dB(A) liegt, sowie durch den von Sany neu entwickelten Touchscreen-Monitor.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit



Der Heavy-Duty-Radlader des Typs SW305 bringt laut Hersteller optimale Voraussetzungen durch das Rahmendesign und den Antriebsstrang mit. Dazu gehören der Deutz-6-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor mit EU-Abgasstufe V, das automatische Ergo-Power-Lastschaltgetriebe sowie die Heavy-Duty-Achsen mit einem zuschaltbaren, 100-prozentigen Sperrdifferenzial, beide aus dem Hause ZF. Sie stehen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in Verbindung mit einem hohen Maß an Wartungsfreundlichkeit, erklärt Sany.

In Sachen Sicherheit und Bedienkomfort setzt die Kabine demzufolge neue Maßstäbe. Sie ist auf Silent-Blöcken gelagert, was Vibrationen im Innenraum deutlich reduziert. Vier Kameras sorgen mit einem 360-Grad-Panoramabild direkt auf den Monitor für eine lückenlose Rundumsicht. Der temperaturabhängig gesteuerte, hydraulisch angetriebene Lüfterflügel reduziert nicht nur die Geräuschemissionen, er steigert durch den geringeren Kraftstoffverbrauch auch die Wirtschaftlichkeit. Zur Selbstreinigung ist er zudem automatisch reversierbar.

Robustheit und Flexibilität



Die Teleskoplader-Modelle STH1440 und STH1840 überzeugen nach Angaben des Unternehmens durch Robustheit und Flexibilität. Das Highlight für jeden Bediener sei die in Deutschland entwickelte Kabine. Komfort bieten ein bequemer Sitz, das Touchscreen-Display mit Encoder-Steuerung zur Bildschirmnavigation die Bluetooth-Anbindung, die neig- und teleskopierbare Lenksäule und vieles mehr.

Für ein hohes Sicherheitslevel sorgen laut Hersteller eine Rückfahrkamera mit Sensor und optische sowie akustische Warnungen. Um Überladung und Instabilität zu verhindern, arbeiten das Gewichtssystem und das Lastmanagementsystem zusammen. Ein Sicherheitsschalter, der Fahrzeugbewegungen verhindert, wenn der Fahrer nicht sitzt, sowie Hubzylinder mit Schlauchbruch-Rückschlagventilen sind im Paket ebenfalls enthalten.

Eine Menge Leistung zeige der durchzugsstarke Motor, der keine teuren AdBlue-Zusätze benötigt, wie der Hersteller betont. Das Dana-Getriebe und die Achsen seien perfekt aufeinander abgestimmt, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Je nach Situation wählt der Bediener Zweirad-, Vierrad- oder Hundeganglenkung. Das Load-Sensing-Hydrauliksystem regelt darüber hinaus den Hydraulikdruck proportional zu den geforderten Leistungen – so kann der Ausleger gleichzeitig angehoben und ausgefahren werden.

Zahlreiche Anbaugeräte



Vom Schwerlastwagen bis zur Schaufel, von der Hebebühne bis zum Lasthaken – zahlreiche Anbaugeräte machen die Maschinen laut Hersteller zu hochproduktiven Spezialisten. Das Wechseln geht durch das hydraulische Zusatzentlüftungsventil bequem über die Tastatur in der Kabine.

Für Langlebigkeit sorgen den Verantwortlichen zufolge hochwertige Komponenten, die robuste Konstruktion und innovative Verfahren. Beispielsweise werden die Ausleger aus zwei C-förmigen, hochfest gepressten Stahlteilen verschweißt. Daher sind die stark beanspruchten Teile extrem stabil und langlebig. Überprüft wird das in Tests mit mehr als 80.000 schadensfreien Zyklen.

Weltweit ist Sany nach eigener Aussage mit seiner Range an Straßenbaumaschinen bereits erfolgreich. Nun kommen diese auch nach Europa. Angepasst an die europäischen Standards und Anforderungen, stehen in einem ersten Schritt zwei Walzenzüge und drei Tandemwalzen zur Auswahl. Abgedeckt werden damit die Gewichtsbereiche von 2, 3, 4, 8 und 12 t.

Ein weiteres Highlight: der Raupenkran SCE 800TB-EV mit reinem Elektroantrieb. Ebenfalls ganz neu in Europa ist der Sany-Autokran SAC600E, der sich mit seinem All-Terrain-Fahrgestell aufmacht, den europäischen Markt zu erobern. Sany stellt auf der bauma 2022 an Stand FN.620/9 aus.