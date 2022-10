Bedburg (ABZ). – Sany Europe ist laut eigener Aussage auch in den vergangenen, weltweit wirtschaftlich schwierigen Jahren stetig gewachsen. Mit der großen Produktoffensive, die auf der bauma 2022 in München präsentiert wird, soll diese Entwicklung weiter vorangetrieben werden.

Im Fokus wird laut Sany das Bagger- und Radlader-Programm – inklusive einer Reihe von erstmals in Europa präsentierten Neuheiten – stehen. Foto: Sany Europe

Der Messeauftritt unter dem Motto "Keep on growing with a strong partner" soll die Position des Unternehmens als erste Wahl für aufstrebende Firmen in der Baubranche hervorheben.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte Sany die Lieferketten weitgehend aufrechterhalten heißt es in einem Statement des Unternehmens. Auf diesem Fundament der Konzernmutter baut unter anderem der Erfolg von Sany Europe auf: Das Unternehmen habe seinen Umsatz im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt – auf rund 100 Millionen Euro.

Aufgrund des stetigen Wachstums habe sich Sany dazu entschieden, verstärkt in Europa zu investieren. Zu den Produkten, die in Zukunft auch hierzulande verfügbar sein sollen, gehören zum Beispiel Krane, Straßenbaumaschinen und Teleskoplader. Um einen lückenlosen Vertrieb zu gewährleisten, ist das Händlernetz stark erweitert worden: Etwa 100 Händler betreuen Kunden europaweit, mehr als 20 davon sind in Deutschland tätig – weitere sollen folgen, teilt Sany mit.



Mit von der Partie ist unter anderem der elektrisch angetriebene Minibagger des Typs SY19E mit Canopy-Aufbau. Foto: Sany Europe

Auf seinem Messestand stellt Sany das derzeit in Europa verfügbare Portfolio vor. Vor Ort sind auch Maschinen, die ab dem kommenden Jahr zum Verkauf stehen werden. Mit dieser Bandbreite erfüllt das Unternehmen laut eigener Aussage nach und nach den Bedarf und auch die Ansprüche seiner Kunden. Im Fokus werde das Bagger- und Radlader-Programm – inklusive einer Reihe von erstmals in Europa präsentierten Neuheiten – stehen.

Mit von der Partie ist unter anderem der elektrisch angetriebene Minibagger des Typs SY19E mit Canopy-Aufbau. Mit seiner Akkuleistung für einen Arbeitstag kommt die Zwei-Tonnen-Maschine überall dort zum Einsatz, wo Projektverantwortliche besonderes Augenmerk auf die Reduktion beziehungsweise Vermeidung von Schadstoff- und Lärmemissionen legen.

Ebenfalls auf der bauma vertreten: die nächste Generation der Sany-Radlader. Die Modelle SW305 und SW405 mit ihrem Schaufelvolumen von 2,3/3 m³ und 14,5/18 t Einsatzgewicht erweitern das Radlader-Programm nach oben hin. Ihr Einsatz empfehle sich überall dort, wo viel Material schnell und präzise bewegt werden muss.

Auch in anderer Hinsicht möchte Sany frischen Wind nach Europa bringen – und stellt deshalb auch seine neue Teleskoplader-Baureihe auf der diesjährigen bauma vor. Im zuge dessen werden die Varianten STH1440 und STH1840 in München zu sehen sein. Die von Grund auf neuen Maschinen haben die Messlatte für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Komfort mit einer Kabine und industriellem Design aus Deutschland noch einmal deutlich höher gelegt, ist Sany sicher.

Die Teleskoplader sind serienmäßig mit europäischen Komponenten ausgestattet und mit einer großen Auswahl an Anbaugeräten erhältlich, damit Kundinnen und Kunden sie für verschiedene Anwendungen nutzen können.

Neu im Sortiment sind die Straßenbaumaschinen. Mit speziell auf den europäischen Markt angepassten Modellen will Sany auch diesen Sektor erobern. In einem ersten Schritt gehen Walzenzüge und Tandemwalzen in die Erprobung, Grader sollen folgen.

Besucherinnen und Besucher, die sich von der Qualität eines Sany-Autokrans oder eines -Bohrgerätes überzeugen möchten, werden in München ebenfalls fündig: Vor Ort wird auch der elektrisch angetriebene Raupen-Teleskopkran der Konzernmutter Sany Global zu sehen sein. Zu finden ist Sany auf der bauma unter der Bezeichnung FN.620/9.