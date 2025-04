Der SY10U ist mit einem Einsatzgewicht von einer Tonne, der erste Mikrobagger von sany und feiert in München Premiere. Foto: Sany

In diesem Jahr feierte das Modell Premiere auf der bauma.

Angetrieben wird der SY10U von einem Kubota-Dieselmotor, der 8,8 kW bei 2200 U/min liefert. Trotz seiner geringen Größe überzeuge die Maschine mit einer hohen hydraulischen Leistung und einem standardmäßigen Schaufelvolumen von 25 l.

Die ultrakompakte Maschine mit Kurzheck ohne Überstand wurde speziell für kleinste Baustellen, enge Gärten und schwer zugängliche Arbeitsbereiche entwickelt. Durch ihre kompakte Bauweise und den minimalen Schwenkradius ist sie ideal für Arbeiten in beengten Verhältnissen, verspricht Sany. Ein weiteres Highlight sei das hydraulisch verstellbare Fahrwerk, das sich von schmalen 745 mm auf bis zu 1100 mm verbreitern lässt. Dadurch kann der SY10U mühelos durch Haustüren oder schmale Passagen. Wenn jedoch eine höhere Standsicherheit gefordert ist, beispielsweise bei anspruchsvollen Hubarbeiten oder unebenem Gelände, lässt sich das Fahrwerk per Knopfdruck auf maximale Breite ausfahren, um die Standfestigkeit zu verbessern.

Stabilität und Leistung verbessert

Mit den neuesten Weiterentwicklungen der SY26- und SY35-Serie will Sany seine bewährten Minibagger-Modelle gezielt für die Anforderungen des Marktes vorbereiten. Während die nun neuen C-Varianten (Konventionelle Bauform mit erhöhtem Hecküberhang) als Weiterentwicklungen der bisherigen U-Modelle auf noch mehr Stabilität und Leistung setze, wurden auch die U-Varianten überarbeitet, um ihre Vorteile im Kurzheckbereich weiter auszubauen. Der SY26C biete dank des versetzten Oberwagens eine 10 Prozent höhere Stabilität und bringt mehr Komfort durch eine optimierte Kabinenstruktur. Der SY35C wurde umfassend überarbeitet und bietet nun eine um bis zu 30 Prozent gesteigerte Tragkraft, wodurch er auch anspruchsvolle Arbeiten noch effizienter bewältigt.



Das Maschinenmodell SY26C bietet mithilfe des versetzten Oberwagens eine 10 % höhere Stabilität. Die optimierte Kabinenstruktur macht das Arbeiten zudem zu einer noch komfortableren Angelegenheit als bisher. Foto: Sany

Die optimierte Türarretierung sorge dafür, dass die Tür nun sicher innerhalb des Schwenkradius bleibe, wodurch die Bedienung erleichtert und das Risiko von Beschädigungen reduziert werde. Zusätzlich wurde die Schwimmstellung am Planierschild serienmäßig integriert, was das Planieren auf unebenem Gelände noch präziser und komfortabler machen soll. Ein neuer, gefederter Sitz sowie eine verbesserte Klimaanlage bieten dem Fahrer laut Hersteller auch bei langen Einsätzen maximalen Komfort. Die C-Modelle ergänzen damit die bestehenden U-Kurzheckvarianten, die weiterhin für Arbeiten in beengten Verhältnissen optimiert sind. Durch strukturelle Anpassungen bieten SY26C und SY35C jetzt über 15 Prozent mehr Standfestigkeit. Damit hat Sany nach eigenen Angaben eine Modellpalette geschaffen, die sowohl für flexible Einsätze im Kurzheckbereich als auch für leistungsintensive Anwendungen mit höherer Stabilität die perfekte Lösung bietet.

Kluge Lösung für urbane Einsätze

Mit dem SY35E präsentiert Sany zudem die vollelektrische Alternative der 3,5-Tonnen-Klasse – und damit die zweite Maschine, die künftig bei den Händlern als elektrifizierte Maschine das Portfolio im Segment der Minibagger erweitert. Diese Maschine bietet die Lösung für Baustellen in urbanen Gebieten, bei denen geräuscharmer und emissionsfreier Betrieb entscheidend ist.

Durch Lithium-Eisenphosphat-Technologie mit einer Akkukapazität von mehr als 3500 Ladezyklen arbeite die Maschine bis zu sechs Stunden mit einer einzigen Batterieladung. Der Energieverbrauch ist dabei laut Sany um 30 Prozent geringer als bei vergleichbaren Dieselmotoren. Der gesamte Antriebsstrang ist nahezu wartungsfrei und reduziert die Betriebskosten um bis zu 80 Prozent, indem die Wartung des Dieselmotors entfällt. Über einen Universal-Adapter kann der SY35E flexibel an verschiedenste Lademöglichkeiten angeschlossen werden: Im privaten über den Wechselstromadapter (AC 230 V Ladezeit 9 h), industriell über der Wechselstromadapter (AC 400 V Ladezeit 2,5 h), Automotive über die Gleichstrom-Schnellladung innerhalb von 1,5 h.