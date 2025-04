Bedburg (ABZ). – Sany ist mit einem 3000 m² großen Messestand vertreten und stellt dort sein umfassendes Portfolio an Baggern, Radladern und weiteren leistungsstarken Maschinen vor. Neben den kompakten Modellen rückt Sany dieses Jahr Großmaschinen in den Fokus.

Sany wartet zur diesjährigen bauma mit einem breitgefächerten Maschinenportfolio auf. Foto: Sany

Die neuesten Entwicklungen in den Klassen ab acht Tonnen bieten nach Angaben des Herstellers optimierte Leistung, erhöhte Effizienz und innovative Technologien für anspruchsvolle Einsätze.

"Baumaschinen sind das Zugpferd von Sany in Europa und treiben den Erfolg maßgeblich voran. In den letzten Jahren wurden schon tolle Erfolge im Bereich der Baumaschinen erzielt", informiert Sany. Mit leistungsstarken, wirtschaftlichen und zuverlässigen Maschinen sowie einem stetig wachsenden Händlernetz wolle der Anbieter somit seine Marktposition stärken. Die Kooperation mit der Sany-Tochter Putzmeister eröffne dabei völlig neue Möglichkeiten: Kunden könnten von einer erweiterten Produktpalette und einer ganzheitlichen Betreuung profitieren. Durch die Kombination aus Baggern, Kranen und Betonpumpen lassen sich Bauprojekte effizienter und wirtschaftlicher realisieren. So setze Sany weiterhin auf Wachstum und biete innovative Lösungen aus einer Hand.

Auf der bauma können Besucher die neuesten Modelle aus nächster Nähe bei Sany erleben, darunter überarbeitete Bestseller sowie vollelektrische Alternativen, die für mehr Nachhaltigkeit in der Bauindustrie sorgen sollen.

Konventionelle Bauweise

Der SY135C Kompaktbagger der 15-Tonnen-Klasse etwa wurde kürzlich umfangreich überarbeitet. Er wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen Kraft und Wendigkeit gleichermaßen gefragt sind, sagt der Hersteller.

Mit dem Modell SY215E zeigt das Unternehmen eine elektrisch angetriebene Kettenbagger-Alternative im 23-Tonnen-Segment. Foto: Sany

Wegen seiner konventionellen Bauweise biete die Maschine eine hohe Hubkraft bei gleichzeitig verbesserter Hydraulikleistung, die den Einsatz auf urbanen Baustellen, im Straßenbau sowie bei anspruchsvollen Geländeprojekten ermöglichten.

Das überarbeitete Maschinendesign der neuesten Generation soll für eine noch effizientere Gewichtsverteilung sorgen, während der 10-Zoll-Touchscreen eine intuitive Steuerung von bis zu 20 Anbaugeräten ermöglicht. Optional ist ein längerer Löffelstiel (3000 mm) erhältlich, um die Reichweite zu maximieren. Der SY155 2PB ist eine Kurzheckmaschine im 16-Tonnen-Segment, die sich durch ihre Verstell-Ausrüstung als äußerst flexibel auf engen Baustellen zeigt. Dank eines 78,5-Kilowatt-Yanmar-Dieselmotors mit einem Schaufelvolumen von 0,6 cbm ist die Maschine bestens für mittlere bis schwere Einsätze ausgelegt.

Hydraulische Verrohrung

Ein besonderes Highlight ist laut Sany die Summationsschaltung für beide hydraulischen Zusatzkreise (AUX1 und AUX 2), die den Betrieb anspruchsvoller Anbaugeräte ermöglicht. Das bedeutet: Die Literleistungen des Typs AUX1 (rund 110 l/min) und AUX2 (70 l/min) werden zusammengeschaltet, sodass zum Beispiel ein leistungsintensiver Holz-Harvester oder Separatoren betrieben werden können. Zudem sind eine Leckölleitung und eine vollständige hydraulische Verrohrung im Standard enthalten.

Der SY155U 2PB überzeuge nicht nur mit ihrer Flexibilität und Leistungsfähigkeit, sondern auch mit modernem Bedienkomfort. Das überarbeitete 7-Zoll-Touch-Display biete eine intuitive Steuerung und integriert eine Rückfahrkamera, die für optimale Sicht und erhöhte Sicherheit auf der Baustelle sorgen soll. Zudem wurde das Planierschild um 110 mm erhöht, was die Effizienz beim Planieren steigert und die Einsatzmöglichkeiten der Maschine erweitern soll. Das Modell SY215C NLC 2PB ist ein Kettenbagger mit einem Betriebsgewicht von etwa 22 t und einem schmalen Unterwagen (2540 mm Breite, 500er-Bodenplatten).

Der Bagger wurde mit einem schmalen Unterwagen gebaut, um ihn für den einfacheren Transport in bestimmten Gebieten zu optimieren. Er erleichtert den Transport auf Tiefladern, da er innerhalb der zulässigen Transportbreite bleibt und so ohne Sondergenehmigung bewegt werden kann, informiert der Hersteller.

Gute Bedingungen

Mit 129 kW Motorleistung bei 2200 U/min und verschiedenen Komfortfeatures, darunter ein 10-Zoll-Touch-Display, ein luftgefederter und beheizter Sitz sowie eine automatische Klimasteuerung, bietet die Maschine laut Sany optimale Bedingungen für lange Einsätze.



Mit dem Maschinentyp SW956E bringt Sany einen vollelektrischen Radlader in der 20-Tonnen-Klasse auf den Markt. Foto: Sany

Mit dem SY215E präsentiert Sany nach eigener Aussage eine zukunftsweisende Alternative im 23-Tonnen-Segment. Als vollelektrischer Kettenbagger mit einer 150 kW starken Elektromotorisierung und einer 422-Kilowattstunden-Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet die Maschine eine emissionsfreie, geräuscharme Lösung für Kunden, die auf Nachhaltigkeit setzen.

Der SY305LC LR ist eine Maschine der 32-Tonnen-Klasse und eine spezielle Variante des SY305. Sie wurde mit einer Long-Reach-Ausrüstung für besonders große Arbeitsbereiche ausgestattet. Mit einer Auslegerlänge von 11,8 m und einer Stiellänge von 8 m verdoppelt sich die Reichweite im Vergleich zum Standardmodell. Diese Maschine eignet sich besonders für Arbeiten im Böschungsbau, Deponiebau und Wasserbau, informiert der Hersteller.

Erfolgsmodell etabliert

Mit dem SW956E bringt Sany einen vollelektrischen Radlader in der 20-Tonnen-Klasse auf den Markt, der nach Unternehmensangaben sowohl leistungsstark als auch nachhaltig ist.

Damit ergänze er das Portfolio, in dessen Bereich sich bisher die Verbrennervariante SW405 als Erfolgsmodell etabliert habe. Die Maschine bietet eine Spitzenleistung von 240 kW, angetrieben durch eine CATL-Batterie mit 282 oder 350 kWh Kapazität, die je nach Variante eine Laufzeit von vier bis sechs oder sechs bis acht Stunden ermöglicht. Am Messestand FN.619 stehen die Baumaschinen und Sany-Experten für technische Einblicke oder persönliche Beratung zur Verfügung.