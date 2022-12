Manchester/Großbritannien (ABZ). – Sattelauflieger-Hersteller Schmitz Cargobull hat ein neues Produkt in sein General-Cargo-Portfolio aufgenommen.

Das neue Modell des Typs S.CS FREEPOST. Foto: Schmitz-Cargobull

Der neue Sattelcurtainsider S.CS FREEPOST ist laut dem Hersteller speziell für die Anforderungen der Transportunternehmen im Vereinigten Königreich (UK) und in der Republik Irland ohne Schieberungen entwickelt worden und wird im Schmitz-Cargobull-Produktionswerk in Manchester hergestellt.

UK und Irland sind wichtige Transport- und Logistikstandorte. Daher bietet Schmitz Cargobull ein Produktportfolio aus dem neuen Werk in Manchester, das speziell auf die Bedürfnisse der Transportunternehmer in UK und Irland zugeschnitten ist.

"Die Produktion in unserem Werk in Manchester haben wir erfolgreich im Juni 2021 mit der Produktion der marktspezifischen Sattelkoffer S.BO PACE und Sattelcurtainsider S.CS FIXED ROOF gestartet. Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch den Sattelcurtainsider S.CS FREEPOST ohne Schieberungen aus unserem bewährten Baukastensystem anbieten zu können", erklärt Paul Avery, Managing Director – Operations bei Schmitz Cargobull UK.

Matthias Muffert, Head of Product Management General Cargo bei Schmitz Cargobull, ergänzt: "Vor Serienstart haben wir den S.CS FREEPOST einer Reihe strenger Tests unterzogen. Das Fahrzeug, welches mit festem Aluminium-Dach, verzinkten Stahl-Außenholmen und einer verstärkten Fahrgestell-Struktur ausgestattet ist, erfüllt mit seinem geringen Eigengewicht auch die strengen TÜV-Anforderungen und ist nach der DIN EN 12642 Code XL zertifiziert. Unsere Kunden können sich auf einen hochwertigen Curtainsider mit maximaler Sicherheit für den allgemeinen Güterverkehr verlassen."

Neben der hohen Aufbaufestigkeit standen bei der Konstruktion des S.CS FREEPOST auch das Handling und die Sicherheit der Ware und des Fahrers im Fokus: Der S.CS FREEPOST ist in unterschiedlichen Höhen von 4200 mm bis 4800 mm erhältlich. Er kommt ohne Schieberungen aus und bietet dem Fahrer eine freie seitliche Be- und Entladehöhe von bis zu 3200 mm. Um das Entladen zu erleichtern, kann die Plane sowohl von vorne als auch von hinten gespannt werden. Zusätzlichen Handling-Komfort bietet die Schmitz Cargobull Susi-Rail, mit der die Licht- und Bremsanschlüsse verschoben und somit von der Seite aus bedient werden können.

Zur optimalen Sicherung der Ladung stehen flexible Ladungssicherungs-punkte mit durchgehenden Zurrlöchern im Außenrahmen und optional 16 Paar Vier-Tonnen-Zurrringe zur Verfügung. Ein Verrutschen der Ladung kann durch optional erhältliche Ladungssicherungsgurte, die vom Boden bis zum Dach in Schienen gespannt werden, verhindert werden. Zusätzliche Sicherheit vor unerlaubtem Zugriff erhält die Ware durch eine in der Plane integrierten 1,8 m hohen Diebstahlsicherung. Wie alle Schmitz-Cargobull-Auflieger, ist auch der S.CS FREEPOST mit dem bewährten reparaturfreundlichen MODULOS-Chassis mit einer Zehn-Jahres-Garantie gegen Durchrostung ausgestattet. Ergänzt wird das Chassis durch die ROTOS-Achsen, auf die eine Garantie für 1 Million Kilometer beziehungsweise sechs Jahre gewährt wird. Je nachdem, was zuerst eintritt. Komplettiert wird das Fahrzeug durch das serienmäßige ab Werk eingebaute Telematiksystem TrailerConnect. Dieses bietet intelligente Konnektivität und unterstützt die schnelle Diagnose und Verarbeitung der gesammelten Daten aller Komponenten.