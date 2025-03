Weilerbach (ABZ). – Das größte Krankenhaus der US-Streitkräfte außerhalb der USA wird eine hochmoderne Klinik auf einer rund 90.000 m² großen Fläche mit neun Operationssälen und 120 Untersuchungsräumen. Es entsteht im Zeitraum zwischen 2022 und 2027 in Weilerbach, in direkter Nähe zur US-Airbase Ramstein.

Derzeit entsteht in der Nähe von Ramstein in Rheinland-Pfalz das größte Krankenhaus der US-Streitkräfte außerhalb der USA. Für die Fundamentsicherung der Hochbaukräne wurden innerhalb des Gebäudes Verbaugruben von bis zu 6 m Tiefe angelegt und mit einem SBH-Doppelgleitschienenverbau gesichert. Da für den Rückbau des Verbaus kein Bagger mehr eingesetzt werden konnte, wurde der Ausbau der Verbaukonstruktion mithilfe eines 70-Meter-Autokrans durchgeführt. Dieser hob die SBH-Verbaupresse in die Innenhöfe. Die hydraulische Steuerung erfolgte über ein für dieses Vorhaben entwickeltes Aggregat mit Fernbedienung, das mit bis zu 50 t Druckkraft den schrittweisen Ausbau der Verbauplatten und Eckträger ermöglichte. Foto: SBH Tiefbautechnik

Für die aufwändigen Hochbauten plante das beauftragte Bauunternehmen die Standorte der Hochbaukräne innerhalb der Gebäudeinnenhöfe. Für die sichere Installation und spätere Demontage waren die Kranstellplätze entsprechend zu verbauen. Dafür wurden Verbaugruben mit den Maßen von 3,5 x 3,5 m und einer Tiefe von bis zu 6 m angelegt, die mit einem SBH-Doppelgleitschienenverbau gesichert wurden.

Mit Baubeginn bestand noch die Möglichkeit, die Verbausysteme in konventioneller Weise mittels Hydraulikbagger einzubauen. Da die zu erstellenden Kranfundamente für den späteren Rückbau mit einem Bagger nicht mehr erreichbar waren, wurde gemeinsam mit dem Technik-Team von SBH Tiefbautechnik aus dem nordrheinwestfälischen Heinsberg das maschinelle Ausbauen der Verbausysteme mit Weitsicht geplant.

Der Verbau erfolgte laut Beteiligten schrittweise von der Fundamentebene aus nach oben, wobei die Verbaugruben mit fortschreitendem Hochbau von außen sukzessive mit Erdreich verfüllt wurden. Diese Vorgehensweise ermöglichte es, die Kräne später vollständig mithilfe eines Autokrans zu demontieren.



Ein Autokran, ausgestattet mit einem 70 m langen Ausleger, leistete Unterstützung beim Abbau der Hochbaukräne im Innenteil des neuen US-Klinikums sowie anschließend bei der Demontage und dem Rückbau des SBH-Doppelgleitschienenverbaus. Foto: SBH Tiefbautechnik

Für den Ausbau der Verbauelemente hob der Autokran mit einem 70 m langen Ausleger die SBH-Verbaupresse in die Innenhöfe des Gebäudes und positionierte diese an den vorgesehenen Verbauteilen. Der Kranfahrer leistete bei dieser Aktion Millimeterarbeit auf Funkanweisung, da er aus seinem Führerhaus keinen Einblick in die Baustelle hatte.

Die Verbaupresse selbst wurde ohne Bagger über ein speziell für diesen Einsatzzweck entwickeltes Diesel-Hydraulik-Aggregat mit Fernbedienung gesteuert. Unter dem Einsatz von bis zu 50 t hydraulischer Druckkraft wurden die Verbauplatten und Eckträger schrittweise ausgebaut.

Die Verfüllung der Gruben mit Erdreich erfolgte mittels einer Kette von Förderbändern, die durch das Gebäude in Reihe aufgestellt wurden.

Mittels Funkverbindung schwenkte der Autokranfahrer die SBH-Verbaupresse ein und platzierte sie exakt auf den zu ziehenden Verbauplatten, die anschließend mit bis zu 50 t Druck aus den Kranfundamenten gezogen wurden. Foto: SBH Tiefbautechnik

Beim Rückbau der Verbaukonstruktion wurden sämtliche Verbauteile abschließend mit dem Autokran aus dem Gebäude herausgehoben. Aufgrund dieser gemeinsam von ausführendem Bauunternehmen und SBH Tiefbautechnik geplanten, mechanisierten Vorgehensweise in den unzugänglichen Gebäudeteilen und der systematischen Vorgehensweise wurde die Bauausführung unter erschwerten Bedingungen sehr effizient und sicher umgesetzt, heißt es seitens sämtlicher Beteiligten.