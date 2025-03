Volker Rux (Geschäftsführer der Scafom-rux GmbH) im Gespräch mit der ABZ. Foto: Scafom-rux

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Rux: Unsere Erwartungen unterscheiden sich nicht von denen der vorhergehenden Veranstaltungen: Festigung vorhandener Kundenbeziehungen und Erschließung neuer Kontakte auf nationaler und internationaler Ebene. Als starke Unternehmensgruppe nutzen wir gern die Möglichkeit, unsere Produkte und unseren Teamgeist auf dieser Leuchtturmveranstaltung in Szene zu setzen.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

Rux: Ein großer Schwerpunkt liegt natürlich bei unserem erfolgreichen Modularen Fassadengerüstsystem SUPER-RS. Unzählige Anwendertermine mit äußerst positiven Rückmeldungen und die jüngsten Team-Challenges, also Aufbauten auf Zeit, an denen sehr viele Kundenteams teilgenommen haben, haben uns bestätigt, dass wir mit diesem Produkt einen Nerv getroffen haben. Die Verkaufs- und Vermietungszahlen bestätigen das. Auf der bauma haben wir Gelegenheit, SUPER-RS einem noch breiteren Publikum vorzustellen.

ABZ: Was gibt es noch Interessantes?

Rux: Bleiben wir im Bereich Modulare Fassadengerüste: Hier zeigen wir eine weitere Systemlösung, auf die viele Nutzer bis heute gewartet haben.

ABZ: Möchten Sie das schon näher ausführen oder wird das erst auf der bauma enthüllt?

Rux: Ein bisschen spannend möchten wir es ja schon machen, daher zu dem Thema erstmal keine weiteren Infos an dieser Stelle, außer dass sich ein Besuch lohnen wird. Aber wir haben darüber hinaus noch einige clevere Neu- und Weiterentwicklungen im Ärmel, zum Beispiel im Bereich Belag-Elemente oder dem Hängegerüst RINGSCAFF-Sky, um nur zwei Punkte zu nennen. In unserem Hands-on-Bereich am Messestand geben wir den Besuchern natürlich die Gelegenheit zum Testen der neuen Komponenten.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert (wenn ja, in welcher Form)?

Rux: Zunächst haben wir auf dieser bauma einen größeren Messe- stand als je zuvor, aber wir lassen uns dadurch nicht verleiten, alles gnaden- los mit noch mehr Gerüstmaterial zuzupflastern. Der Stand wird eine runde Sache – im Wortsinn! -, und wir sind gespannt auf die Reaktion unserer Besucher. Unsere Kollegen aus der global tätigen Scafom-rux-Gruppe werden mit uns vor Ort sein, so dass wir verstärkt auch die internationalen Interessenten in den Fokus nehmen können.

ABZ: Klimaneutralität, Alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge (Rohstoffversorgung der Zukunft) sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich Ihr Unternehmen diesbezüglich auf (Auf das Unternehmen und Ihr Produktportfolio/Neuvorstellungen bezogen)?

Rux: Abgesehen von den mittlerweile fast schon als Standard anzusehenden Nutzungen erneuerbarer Energien an geeigneten Stellen in Produktion, Verwaltung und Vertrieb setzen wir da den Schwerpunkt auf Effizienz in der Produktentwicklung. Viele Elemente werden durch ausgeklügelte Material- und Fertigungsoptimierungen leichter, und der Anwender spart damit Energie beim Transport. Wir haben uns darüber hinaus schon seit längerem das Konzept MULTI-USE auf die Fahnen geschrieben, das es bei bestimmten Teilen ermöglicht, diese für unterschiedliche Einsatzzwecke zu nutzen: Aus Dachelementen werden Trägerelemente wie beim MULTI-ROOF, ganz normale RINGSCAFF-Riegel können mit handlichen Adapterstücken zu Zwischenriegeln gemacht werden, unser SUPER-RS lässt es zu, dass unzählige Teile aus vorhandenen Rahmengerüstbeständen weiter verwendet werden können und so weiter. Außerdem sind Modularen Fassadengerüste wie das SUPER-RS stauraummäßig nicht zu toppen – wieder ein energetischer Transport- und Logistikvorteil. Eine mittlerweile immer wichtigere Materialressource für unsere Gerüstkunden ist auch die Gerüstmiete über die Scafom-rux rental GmbH. Auch hier hat einmal produziertes Material eine hohe Nutzungsfrequenz. Und was Gerüstherstellung per se ja schon seit Jahrzehnten nachhaltig macht, ist die Tatsache, dass viele Komponenten nahezu unverwüstlich sind und sehr lange im Umlauf, bevor sie schlussendlich im Recyclingkreislauf landen.

ABZ: Welche Themen sind Ihrer Meinung nach auf der bauma unterrepräsentiert?

Rux: Ich glaube, dass fast schon das Gegenteil der Fall ist: Es gibt so viele Bereiche, die die bauma mittlerweile abdeckt – nicht nur anhand der schieren Masse der Aussteller, sondern auch was das Rahmenprogramm und die Möglichkeiten der Information oder Vernetzung angeht –, dass man zunächst als Besucher vor einem Riesenberg steht und gar nicht weiß, was man sich alles in der knappen Zeit auf die To-Do-Liste schreiben soll. Gute Vorplanung ist hier sicherlich das A und O.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in D, EU und international?

Rux: Wir haben in den letzten Jahren sicherlich manche Überraschung erlebt, sodass man mit Prognosen vorsichtiger wird. Aber ein verhaltener Optimismus mit Blick auf die Bauwirtschaft ist für die Entwicklung in Deutschland und darüber hinaus meiner Meinung nach sehr wohl angebracht. Und unsere Gespräche zeigen immer wieder: Die Leute wollen Gas geben, anpacken und was leisten – gerade auch im Handwerk.

Auf politischer internationaler Ebene bleibt die Hoffnung, dass sich viele Akteure wieder arrangieren und darauf besinnen, dass man gemeinsam mehr erreicht. "STRONGER. TOGETHER." lässt sich da gut übertragen. Für unsere Scafom-rux-Gruppe ist die globale Positionierung mit der Möglichkeit des Ausblancierens von Gebietsstärken- und schwächen grundsätzlich ein immenser Vorteil für zukünftige Entwicklungen.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Rux: Kurz gesagt: Ausbau und Markterschließung. Wir sehen ein großes Potenzial nicht nur hinsichtlich des mittelfristig nicht aufzuhalten- den Umstiegs auf Gerüstsysteme, die mit den strengeren Sicherheitsvorschriften Schritt halten – unser SUPER-RS spielt da ganz vorn mit –, sondern auch in Sachen Services und Trainings für unsere Kunden. Wie gehe ich als Gerüstbauer selbstbewusst mit Angeboten um? Welche Mehrwert-Argumente habe ich gegen Preisdumping? Wie optimiere ich meine Logistik? Wann macht Kaufen Sinn, wann Finanzieren, wann Mieten? Alles keine neuen Fragen, aber sie stellen sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten umso drängender. Wir haben ja in Berlin kürzlich gesehen, dass selbst ein riesiger Gerüstbauunternehmer nicht vor der Insolvenz sicher ist. Glücklicherweise konnten wir das Material aufkaufen, bevor es unkontrolliert den Markt über- schwemmt, und sind so zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Lage, unseren Kunden sehr faire Gebrauchtmaterial-Konditionen zu machen. Zeigt aber: Bei aller guten Planung und Strategie muss man auch die Augen offenhalten für akute Situationen und nicht planbare Entwicklungen. Und in solchen Fällen als hellwacher und flexibel agierender Gerüstanwender zu wissen, dass Scafom-rux beispielsweise auch umfassende Mietlösungen anbietet – natürlich Gerüste aller Systeme sowie umfangreiches Gerüstzubehör – gibt Sicherheit und Verlässlichkeit. Und das wollen wir bei allen strategischen Überlegungen weiter vermitteln – in Deutschland und auch International.

ABZ: Danke für das Gespräch.