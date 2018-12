Osnabrück (ABZ). – Die Pagenstecherstraße ist eine der vielbefahrensten Straßen in Osnabrück. Von morgens bis abends reiht sich auf der vierspurigen Ausfallstraße, die von einem Teil der Altstadt bis zur Anschlussstelle Osnabrück- Hafen der Autobahn A 1 führt, nahezu Fahrzeug an Fahrzeug. Eine Vollsperrung kam daher im Rahmen der Sanierung des dortigen Schmutzwasserkanals und der Schachtbauwerke für die SWO Netz GmbH nicht in Frage. So entschied sich das 100-%ige Tochterunternehmen der Stadtwerke Osnabrück AG sowohl bei der Sanierung des Kanals als auch der 13 Schächte für eine geschlossene Bauweise in Form des Schlauchlinerverfahrens. Im Fall der Schächte kam das neuentwickelte Vertiliner-System zum Einsatz, bei dem die Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, NL Oldenburg, als Subunternehmer der RTi Germany Rohrleitungsbau GmbH einen lichtaushärtenden Liner eingesetzt hat.



Mit seinen Maßen von DN 1200 auf DN 800 zählt der Eiprofil-Kanal unter der Pagenstecherstraße zu den größeren Schmutzwasserkanälen in Osnabrücks Unterwelt. Zudem verläuft er laut SWO Netz-Bauleiter Ingo Kurz unter einer der zentralen Einfallachsen Osnabrücks. "Nicht zuletzt deshalb haben wir im Vorfeld sorgfältig geprüft, ob und wie wir die Sanierung in geschlossener Bauweise durchführen und das Schlauchlinerverfahren einsetzen können", so Kurz. Zeit war einer der entscheidenden Faktoren: Sieben Arbeitstage sollte die Sanierung der Schächte maximal in Anspruch nehmen. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigten, fanden die Arbeiten abends und nachts zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr statt. Kurz: "Damit waren keine langfristigen Groß- und Vollsperrungen notwendig. Es wurden, je nach Bauverlauf, lediglich kleinere Teilabschnitte der Pagenstecherstraße kurzfristig abgesichert. Der Verkehr wurde dann jeweils einspurig an dem abgesperrten, rd. 20 m langen Baufeld vorbeigeführt."