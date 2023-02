Schalungshersteller kündigt Bauseminare an

Die ganztägigen Schulungen vermitteln laut Anbieter Know-how aus der Praxis zu Schalungssystemen und deren effektiven Einsatzmöglichkeiten. Geplant sind Termine am 1. März in Schneeberg, 2. März in Grimma, 9. März in Steinach, 10. März in Überherrn, 15. März in Hüllhorst, 16. März in Gifhorn, 17. März in Hamburg, 23. März in Leiblfing, 24. März in Grafing, 30. März in Stuttgart, 31. März in Biberach an der Riß, 20. April in Berlin, 21. April in Merseburg, 26. April in Lembeck, 27. April in Königswinter sowie 28. April in Mörlenbach. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich unter www.paschal.de.

