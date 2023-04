Blick auf das Süd-Portal mit den Winkelstützwänden. Foto: RüMoo

Der Rettungsstollen hat eine Länge von 1077,3 m. Im Bereich des Nord- sowie Südportals wurden die ersten 50 m in offener Bauweise von der ARGE Untertagebau Arlinger Tunnel ÖSTU-Stettin-Jäger gebaut. Die Doka-Framax-Konterschalung wurde am Süd Portal mit RüMoo-RM60-Schalungsrüttlern ausgerüstet.

Dabei wurden die Rüttler zum Teil mit Framax-Querprofil-Adapter ausgestattet und angebaut, und zum Teil ohne Adapter an der Framax-Schalung befestigt und der Beton verdichtet.

Der Rettungsstollen (Mitterfeiner Schalungsbau mit RüMoo RM60) hat eine Länge von 1077,3 m. Der offene Bereich am Nordportal ist etwa 50 m lang. Dabei wurden die RM60-Rüttler mit SSH-Halterungen direkt an den Knaggen montiert.

Weitere Einsätze gab es noch an Stirnwänden in den Aufweitungen, am Portalkragen des Rettungsstollens und am Portalkargen des Nordportals. Außerdem wurde eine MSB medium zum Einbau der Sohlen im gesamten Rettungsstollen eingesetzt. Dabei wurden auch verschieden Sohlbreiten im Rettungsstollen mit einer Bohle abgezogen.

Dazu wurde die Bohle einfach mit weiteren Elementen aus dem Baukasten System von RüMoo verlängert und vor Ort angepasst.

Die Portal Stützwände wurden von Reif Bauunternehmung ebenfalls mit RüMoo-RM-60-Schalungsrüttlern auf einer Doka-H20-Holzträgerschalung erstellt.

Beide Firmen waren mit der Betreuung durch RüMoo Österreich so zufrieden, dass weitere Aufträge, zum Beispiel am Pumpspeicher SKW Kühtai in Österreich, und wie an der BUGA 2023 Unterführung in Mannheim folgten.