Saarlouis (ABZ). – "Wer billig kauft, kauft zweimal. Das wusste schon meine Großmutter" sagt Armin Arweiler, Geschäftsführer der Kronenberger oecotec GmbH in Saarlouis. "Dauerhafte, nachhaltige Einsparergebnisse lassen sich nur mit qualitativ hochwertigen Anbaugeräten realisieren, die eine hohe Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer besitzen."

Mit der Vielzahl von unterschiedlichen Wellen, die für den Terra-Star angeboten werden, wird der Schaufelseparator laut Hersteller zum echten Multitalent. Fotos: Kronenberger Oecotec

Seit mehr als 25 Jahren bietet Kronenberger oecotec mit dem Schaufelseparator Terra-Star für seine Kunden nach eigenen Angaben erhebliches Einsparpotential im Kanalbau, im Erdbau, im GaLaBau und beim Recycling. Mit der Vielzahl von unterschiedlichen Wellen, die für den Terra-Star angeboten werden, wird er zum echten Multitalent.

So lassen sich mit dem Terra-Star etwa bindige Massen durch Untermischen von Kalk verbessern, (Bodenverbesserung nach dem Konzept Kronenberger) oder Erde und Humus absieben; Recyclingmaterial aufbereiten und bolliges Material zerkleinern.

Wiederverwendung spart richtig Kosten für Deponie und Ersatzmaterial, von den Transportkosten ganz zu schweigen.

Der Terra-Star ist konzipiert für den Einsatz an Baggern und an Radladern. Er ist erhältlich in den vier Baureihen ECOLINE, GREENLINE, COMPACTLINE und POWERLINE in einer großen Typenvielfalt für Trägergeräte von 1,8 bis 60 t angeboten. Da findet jeder seinen passenden Terra-Star.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wünschen sich viele Kunden das abgesiebte Überkorn direkt auf der Baustelle zu brechen und auf eine bestimmte Korngröße zu zerkleinern, zum Beispiel um es auf der Baustelle direkt wieder einbauen zu können. Zum Brechen ist ein Schaufelseparator aber nicht geeignet. Zukünftig kann Kronenberger auch diesen Kunden eine Lösung bieten, mittels Anbaugerät in der gewohnt hochwertigen Qualität – mehr dazu auf der diesjährigen bauma.

Daneben bietet Kronenberger seinen Kunden seit 15 Jahren mit der Betonmischschaufel POWERMIXER erhebliches Kosteneinsparpotential durch die einfache Herstellung von Beton vor Ort. Fertigbeton bei kleineren und mittleren Mengen bedeuten in der Regel Mindermengenzuschläge und Wartezeiten. Dazu ist Fertigbeton oft nur zu eingeschränkten Zeiten an der Baustelle verfügbar. Mit dem Powermixer lassen sich diese Probleme vermeiden und dazu lässt sich auch noch richtig Geld einsparen. Mit dem Powermixer steht Beton immer dann kostengünstig zur Verfügung, wenn er benötigt wird und in den benötigten Mengen.

Der Powermixer wird in 13 Baugrößen von 100 – 2000 l Beton angeboten. Auch der Powermixer ist konzipiert für den Einsatz am Radlader und am Bagger.

Mit der ebenfalls angebotenen Baumschere lassen sich Baumstämme problemlos abscheren und gleichzeitig greifen.

Pure Kraft gepaart mit einem Höchstmaß an Flexibilität bietet der Modularis-Greifer von Kronenberger. Beide Greifarme werden jeweils von einem eigenen Hydraulikzylinder direkt bewegt. Das bedeutet größtmögliche Schließkraft – kein Kraftverlust über Umlenkung oder Verteilung. In der Greifereinheit arbeiten die beiden Zylinder im vollkommen geschlossenen Raum. Dadurch kann der Modularis-Greifer auch unter Wasser eingesetzt werden. Die Greifarme können einfach in Minutenschnelle gewechselt werden. Die Verbindung zwischen der Greifereinheit und den Greifarmen ist kraftschlüssig.

Für die Modularis Greifer werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Greifarmen angeboten, das heißt mit einem Greifer lassen sich die unterschiedlichsten Materialien sicher handeln. Mit der ebenfalls angebotenen Baumschere lassen sich Baumstämme problemlos abscheren und gleichzeitig greifen.

Der Modularis-Greifer wird in acht Baugrößen für Bagger von 3 bis 45 t angeboten. Durch den modularen Aufbau kann der Greifer in der Version für Bagger, Materialhandler und Kran geliefert werden.

Den einfachen Wechsel der Greifarme demonstriert Kronenberger auf seinem Messestand FN.218.5 im Freigelände Nord auf der bauma in München. Ausgestellt werden die Anbaugeräte in großer Typenvielfalt. Dort kann sich der Kunde mit eigenen Augen von der Qualität der angebotenen Anbaugeräte überzeugen. Kronenberger bietet eine kompetente Beratung über Einsatzmöglichkeiten der Anbaugeräte und das Einsparpotential.