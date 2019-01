Schlagmann Poroton ist auf der Bau 2019 in Halle A3, am Stand 411/511 vertreten.

Zeilarn (ABZ). – Der bayerische Ziegelhersteller Schlagmann Poroton schickt seine Besucher auf der Bau 2019 in Hall3 A3 m Stand 411/511 auf eine virtuelle Reise quer durch die Welt der perlitgefüllten Ziegel. Erkundet werden auf virtuellen, interaktiven Wegen Mauerwerkslösungen im Neubau oder Sanierungsmöglichkeiten im Altbau – im 360°-Panorama-View (alternativ: Panoramablick) und zum Greifen nahe. Als Neuheit präsentieren sich am Messestand Redbloc-Ziegelfertigteile und ein umfangreiches Programm an passgenauen Zubehör-Ziegeln für einen wirtschaftlichen Rohbau aus Poroton-Ziegeln. Den Bogen spannen zwischen Information und Entertainment – das hat sich Schlagmann auch dieses Mal wieder vorgenommen: Auf 257 m2 werden in Halle A3 perlitgefüllte Poroton-Ziegel für Neubau und Sanierung in gläsernen Schaukästen, baustellenfertige, schwebende Ziegelwände und informatives Filmmaterial zur Verarbeitung der Ziegel auf der Baustelle gezeigt. Das offene Standkonzept lädt zu Diskussion und Austausch zwischen Messebesuchern und Fachberatern, zugleich dient die Virtual-Reality-Box zum kurzen Innehalten und Verschnaufen im lauten Messetrubel.

Der Wohnungsbau bleibt aufgrund steigender Nachfrage weiterhin Thema Nummer 1: Mit den Poroton-S-Ziegeln bietet Schlagmann ein System, das alle Voraussetzungen für energieeffiziente, wirtschaftliche Wohngebäude in sich vereint und besonders für eine mehrgeschossige Bauweise geeignet ist. Mit dem Schlagmann Original-Poroton-Zubehör werden auf der Bau passgenaue Systemziegel für wärmebrückenoptimierte Lösungen gezeigt, die sowohl zur Energieoptimierung der Konstruktion als auch zur Bauzeitverkürzung beitragen. Planung und Verarbeitung werden durch die bedarfsgerechten Produkte zudem weiter vereinfacht, Emissionen auf der Baustelle reduziert. Mit dem Original-Poroton-Zubehör ist ein homogenes, Wärmebrücken vermeidendes Ziegelmauerwerk für ein energieoptimiertes Wohngebäude ohne Zusatzdämmung möglich. Die Sonderziegel passen dabei genau ins Produktsystem, sind auf die Bedürfnisse am Bau ausgerichtet und durch viele Tests in der Praxis bewährt.

Der fehlende Bedarf an Wohnungen in Deutschland benötigt innovative Ideen, die auch der Entlastung von Bauausführenden dienen. Bauunternehmen befinden sich an der Grenze ihrer Kapazitätsauslastung, der andauernde Fachkräftemangel verschlechtert die Situation gleichzeitig. Hier bietet sich die serielle Bauweise an, bei der mit vorgefertigten Bauelementen unter einem geringeren Einsatz von geschultem Personal verkürzte Bauzeiten realisierbar sind. Mit Redbloc-Ziegelfertigteilen lassen sich massive Ziegelrohbauten in nur wenigen Tagen errichten. Bauherren wie Investoren nutzen hier alle Vorteile, die ein herkömmlich errichtetes Ziegelmassivhaus auszeichnen und profitieren dabei zusätzlich von der Effizienz der Fertigteilbauweise. Redbloc-Ziegelfertigteile können als Außen- und Innenwände in allen gängigen Wandstärken erstellt werden. Fenster- und Türauslässe mit Sturz, Dachschrägen oder individuelle Zuschnitte jeglicher Form werden werksseitig mitgefertigt.

Die Sanierung von Wohnbestand ist mitunter eine Möglichkeit den vorhandenen Wohnbedarf zu beruhigen. Schlagmann Poroton bietet mit der keramischen Wärmedämmfassade Poroton-WDF ein Produkt zur ökologischen und nachhaltigen Altbaudämmung und präsentiert dieses ebenso auf ihrem Messestand. Eine Besonderheit des Systems: es kann sowohl von außen als auch als Innendämmung angebracht werden. Zudem ist das System aufgrund der stabilen, äußeren Ziegelschale überaus robust und zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer und geringe Instandhaltungskosten aus. Die wärmespeichernde Füllung besteht aus gesundheitlich unbedenklichem, mineralischem Perlit. Ausgleichsziegel, optimiertes Werkzeug und Zubehör wie Konsolen, Dübel oder Mörtelschlitten komplettieren das Fassadensystem, beschleunigen den Arbeitsvorgang und verbessern das Endergebnis. Poroton-WDF ist damit eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Wärmedämmverbundsystemen.

Alle perlitgefüllten Ziegel von Schlagmann Poroton sind nahezu frei von Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Sie verfügen neben dem natureplus-Siegel auch über das strenge Label des Kölner eco-Instituts. Der Poroton-Perlit-Dämmstoff wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.