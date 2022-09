Erwitte (ABZ). – Seit mehr als zehn Jahren ist Schlüter für Baumaschinen laut eigener Aussage fester Bestandteil der NordBau – und auch in diesem Jahr wieder als Austeller für die Kunden und Messebesucherinnen und -besucher vor Ort.

Die Messe bietet eine gute Plattform, um mit Kunden in Kontakt zu treten, Fachgespräche zu führen und Innovationen und Highlights der Baumaschinenbranche zu präsentieren.

Erstmals wird das Familienunternehmen aus Erwitte mit einem firmeneigenen Schlüter-Stand vor Ort sein. Denn durch die Übernahme der Schlüter Baumaschinen Halle GmbH, ehemalig GP Baumaschinen GmbH Halle, sowie der G-tec Positioning GmbH, bietet Schlüter für Baumaschinen seinen Service nun auch in Nord- und Ostdeutschland sowie in den Regionen Köln, Koblenz und Trier an.

Die Standerweiterung ermöglicht es, Kunden das komplette Produktprogramm und die Schlüter-Dienstleistungen zu präsentieren. Gerade durch die Vertriebserweiterung stellt die diesjährige NordBau eine zusätzliche Chance dar, mit neuen Kunden in Kontakt zu treten, um das Leitbild, die Systemnutzung und das Produktportfolio von Schlüter für Baumaschinen vorzustellen. Der persönliche Kundenbesuch und der gegenseitige Austausch stehen dabei im Vordergrund.

Schlüter für Baumaschinen ist nach Aussage der Verantwortlichen als Premium-Lieferant für die Marken Komatsu, Sennebogen, Topcon und Anbaugeräte von NPK, Genesis, Starmag und Rotobec in Neumünster vor Ort. Neben der Vielzahl an Produkten haben Messebesucher zusätzlich die Möglichkeit, sich über die Schlüter-Handelscenter Digitale Baustelle, Kundendienst, Fertigung von Zubehör, Schlüter-Akademie, Finanzierung sowie der Vermietung mit mehr als 2500 Maschinen im Rentpark zu informieren.

Als starke Partner in der Digitalisierung der Bauwirtschaft begleiten Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning die Kunden auf dem Weg zur digitalen Baustelle und verbinden auf den Baustellen die Hardware mit der Software. Sowohl mit innovativen Vermessungs- und Maschinensteuerungssystemen als auch mit der passenden Software behalten Kunden so ihre Maschinen und Baustellen im Blick. Dabei steht das Bauvorhaben der Kunden für das Familienunternehmen immer im Mittelpunkt – von der Ausschreibung über die Bauphase bis hin zur Endabrechnung. Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning beraten Messebesucherinnen und -besucher in den Bereichen Maschinensteuerung, Vermessungstechnik, Drohnen und cloud-basierten Analytiktools, Datenaufbereitung, Technischer Support und Trainings.

Basis hierfür sind die Produkte von Komatsu und Smart Construction, Topcon, DJI und Propeller. In diesem Jahr präsentiert Schlüter für Baumaschinen drei i-Maschinen: Die Planierraupe D61PXi-24 und den Kettenbagger PC210LCi-11 von Komatsu, die ab Werk mit einer3D-Steuerung mit globalem Navigationssatellitensystem (GNSS) ausgerüstet sind, sowie den Komatsu-Mobilbagger PW158-11E0, der von Schlüter für Baumaschinen mit einer Topcon 3DX-Steuerung aufgerüstet wurde.

Zusätzlich präsentiert Schlüter für Baumaschinen in diesem Jahr einen Teleskoplader sowie die kleinste Umschlagmaschine für Sortier- und Verladetätigkeiten von Sennebogen. Ein absolutes Messehighlight sei der Abbruchbagger 830 R-HDD, der mit neuester Technik glänzen wird und eine Sonderlösung im selektiven Abbruch und Gebäuderückbau darstellt.

Eine Vielfalt an Anbaugeräten in Form von Magneten, Scheren, Greifern, Pulverisierern und Beißern wartet ebenfalls auf alle Messebesucherinnen und -besucher. Zu finden das Duo aus Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning auf dem Freigelände Nord am Stand N126 (Hamburger Straße).