Iserlohn (ABZ). – Wenn die Baubranche alle zwei Jahre in München zusammenkommt, ist der Stand der Schlüter-Systems KG traditionell ein Treffpunkt für Bauhandwerker und Fliesenprofis aus aller Welt. 2019 wird der Branchenführer mit einem neuen Standkonzept Akzente setzen – und dabei natürlich an Stand Nr. 418 in Halle A4 wieder zahlreiche Neuheiten präsentieren. Mit dem Hashtag #schlueterbau2019 werden dabei auch Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram intensiv in die Messepräsentation und Unternehmenskommunikation eingebunden. Sehr erfolgreich ist Schlüter-Systems laut eigenen Angaben bereits mit einem eigenen YouTube-Kanal, der von mehr als 5000 Usern abonniert ist und dessen Videos schon mehr als 4 Mio. Mal angeklickt wurden. Der Messestand selbst wird sich im Vergleich zu den vergangenen Auftritten signifikant verändern, sodass sich die Besucher auf einige Neuerungen freuen dürfen – und doch wird er unverkennbar die Handschrift von Schlüter-Systems tragen. Auf dem Stand werden natürlich auch 2019 zahlreiche neue Lösungen vorgestellt. Neben Neuheiten im Bereich „Technik und Design mit Profilen“ feiern neue Designs und Produkte für die Gestaltung von barrierefreien Duschen ihre Premiere. Darüber hinaus wird der Marktführer für Profile mit LED-Beleuchtung in München eine neue Generation der LichtProfilTechnik Schlüter-Liprotec vorstellen, die noch einfacher und schneller zu verlegen ist.