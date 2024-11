Gratulation an das gesamte Achsen-Team von Günter Schweitzer, COO Schmitz Cargobull (Bildmitte, im Anzug). Foto: Schmitz Cargobull

Altenberge (ABZ). – Seit Einführung der Schmitz Cargobull Achse im Jahr 2004 hat das Unternehmen kontinuierlich in die Optimierung und Automatisierung der Achsfertigung investiert. Dr. Günter Schweitzer, Vorstand Operations bei Schmitz Cargobull, nutzte die Gelegenheit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Achsfertigung persönlich zu danken und zu gratulieren.

"Dass wir in 20 Jahren bereits 2 Millionen eigene Achsen produziert haben, unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Technologie und zeigt, dass sie den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird und im Einsatz überzeugt", so Schweitzer. "Das spiegelt auch das Ergebnis der kürzlich erfolgten Leserwahl des ETM-Verlags wider, bei der die Schmitz Cargobull Achse von den Lesern und Anwendern auf Platz 1 gewählt wurde." Die Achse ist ein Schlüsselfaktor für Betriebskosten und die Wirtschaftlichkeit eines Trailers. Daher hat Schmitz Cargobull die Achse und das Fahrwerk sowie deren Fertigung stetig weiterentwickelt.

Einen Meilenstein stellt, so das Unternehmen, die vollautomatisierte und digital gesteuerte Achsfertigung dar, die 2023 im Zuge der Transformation der Schmitz Cargobull Werke zu "Smart Factories" in Altenberge realisiert wurde. Mit den Achsen aus Altenberge werden zudem die Produktionsstandorte des Unternehmens in Vreden (D), Gotha (D), Paneve˙žXys (LT), Adapazari (TR), Zaragoza (E) und Manchester (UK) beliefert. Rund 95 Prozent aller Trailer aus Altenberge und über 90 Prozent der Fahrzeuge konzernweit sind mit der von Schmitz Cargobull entwickelten Achse ausgestattet.

Die Schmitz Cargobull Achse bietet eine breite Produktpalette, die nahezu alle Achsvarianten abdeckt. Neben der Standardachse mit 22,5"-Scheibenbremse umfasst das Angebot auch eine Achse speziell für Volumenauflieger mit 19,5"-Scheibenbremse sowie eine Nachlauflenkachse, die durch ihre verbesserte Kurvenfahrteigenschaften und den reduzierten Reifenverschleiß überzeugt. Auch Achsen mit Trommelbremsen werden angeboten, um auch diese Anforderung aus einigen Märkten zu erfüllen.

Ein Highlight aus dem Portfolio ist die elektrifizierte Generatorachse, die in dem vollelektrischen Kühlsattelauflieger S.KOe COOL eingesetzt wird. Diese innovative Achse rekuperiert Energie während der Fahrt und verlängert so die Betriebszeit der Kältemaschine, was die Effizienz des Kühlfahrzeugs weiter steigert. Im Geschäftsjahr 2023/24 wurden insgesamt rund 124.000 Schmitz Cargobull Achsen gefertigt.