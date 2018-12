Horstmar (ABZ). – Nach den sehr guten Erfahrungen bei der letztmaligen Teilnahme an der Initiative „Experiencing Europe“ hat sich Schmitz Cargobull dazu entschlossen jetzt in die zweite Runde zu gehen. Das Unternehmen fördert mit dieser Aktion internationale Praktika in EU-Ländern mit dem Ziel arbeitsuchenden jungen Erwachsenen eine Perspektive in einem vereinten Europa zu bieten. In Kooperation mit der Deutz AG in Köln, bietet der Trailer-Hersteller wieder zwei Praktikumsplätze in seinem Montagewerk in Spanien an, um die Chancen der Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Teilnehmer erfahren persönlich den Wert europäischer Integration und sammeln wertvolle Arbeitserfahrung.

Im Dezember werden zwei junge Praktikanten für zwei Wochen in den Schmitz Cargobull Produktionsstandort im spanischen Zaragossa entsendet. Dort erhalten sie Einblicke in die Produktionsabläufe und Unternehmensprozesse und sammeln wertvolle interkulturelle Erfahrungen.

Als international aufgestelltes Unternehmen sieht sich Schmitz Cargobull als Botschafter des europäischen Gedankens. „Wir freuen uns, die guten Erfahrungen, die wir mit den beiden ersten Praktikanten letztes Jahr gemacht haben, weiter fortzuführen. Durch die Initiative „Experiencing Europe“ können wir arbeitssuchenden jungen Erwachsenen neue Türen öffnen und ihnen eine positive Europaerfahrung ermöglichen,“ sagt Andreas Busacker, CFO Schmitz Cargobull.