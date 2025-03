Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender Schmitz Cargobull, erklärte ABZ-Chefredakteur Kai-Werner Fajga, welche Erwartungen der Hersteller mit seinem Messeauftritt in diesem Jahr verbindet.

Andreas Schmitz (Vorstandsvorsitzender Schmitz Cargobull). Foto:Schmitz Cargobull

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Schmitz: Die bauma ist ein wichtiger Treffpunkt für die gesamte Bau-Branche. Hier werden Neuheiten vorgestellt, vor allem aber persönliche Kontakte gepflegt und Fachgespräche geführt. Wir freuen uns sehr auf den regen Austausch mit unseren Kunden. Wie wir bereits auf der IAA Transportation 2024 feststellen konnten, ist das Interesse an unseren Sattelkippern und den digitalen Services groß und wir freuen uns darauf, unsere zuverlässigen und innovativen Produkte 'Live und vor Ort' einem breiten Fachpublikum vorstellen zu dürfen.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

Schmitz: Unter dem Motto Delivering Performance – Robust. More Payload. Connected zeigen wir einen repräsentativen Querschnitt unseres Produkt- und Serviceportfolios sowie zahlreiche Neuheiten. Dazu gehört zum Beispiel der Express-Sattelkipper S.KI SOLID oder der thermoisolierte Sattelkipper mit Alu-Kastenmulde und Onboard-Wiegesystem. Zahlreiche Service- und Finanzierungsmöglichkeiten, die den Arbeitsalltag unserer Kunden einfacher, sicherer und wirtschaftlicher gestalten, runden das Angebot ab. Zum ersten Mal präsentiert Van Hool Industrial Vehicles als Mitaussteller auch zwei Fahrzeuglösungen der Marke Van Hool auf der Messe. Wie Sie wissen, hat der Tankfahrzeughersteller GRW gemeinsam mit Schmitz Cargobull die Trailersparte des Fahrzeugherstellers Van Hool im vergangenen Jahr übernommen.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert?

Schmitz: Unser Engagement, für unsere Kunden die optimale Transportlösung zu bieten, ist unverändert hoch. Wie in den vergangenen Jahren sind wir wieder mit einem zirka 500 Quadratmeter großen Messestand und einem hochmotivierten Expertenteam vertreten.

ABZ: Was sind die Highlights, die Ihr Unternehmen zur bauma vorstellt?

Schmitz: Ein Highlight ist der in verschiedenen Leserwahlen als Produkt des Jahres ausgezeichnete Sattelkipper S.KI SOLID mit Stahlrundmulde, den wir in einer Express-Lieferzeit von nur sieben Werktagen zur Verfügung stellen können. Desweiteren zeigen wir zahlreiche digitale und optionale Ausstattungen wie zum Beispiel die neue hydraulische Rückwandklappe oder das Onboard-Wiegesystem. Mit dem Van Hool 20-Fuß-Kipp-Containerchassis plus Schmitz Cargobull Wechselkipper W.KI erwartet die Besucher eine robuste und effiziente Kombination für den intermodalen Transport und das Entladen von Containern mit flüssigen oder trockenen Schüttgütern. Van Hool zeigt zudem einen Bitumen-Tankwagen für den sicheren und effizienten Transport von Bitumen und anderen hochviskosen Materialien.

ABZ: Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

Schmitz: Auch in der Baubranche ist das Thema Wirtschaftlichkeit für die Unternehmen mit am wichtigsten. Mit unserem Produkt- und Serviceangebot bieten wir unseren Kunden zuverlässige, robuste und flexible Lösungen, die sich sowohl im Einsatz rechnen als auch beim Wiederverkauf. Damit setzen wir den Benchmark in der Branche.

ABZ: Klimaneutralität, Alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge (Rohstoffversorgung der Zukunft) sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich die Ihr Unternehmen diesbezüglich auf?

Schmitz: Bei unseren Produkten setzen wir auf Robustheit und Langlebigkeit. Ressourcenschonung ist einer der wichtigsten Beiträge zu echter Nachhaltigkeit und je länger die Fahrzeuge zuverlässig genutzt werden können, desto weniger Ressourcen werden verbraucht. Im Sattelkipper-Werk in Gotha haben wir das Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 eingeführt und wir arbeiten intensiv an den Themen Abfallmanagement, der Reduzierung des Abfallaufkommens, der CO2 Einsparung und der Reduzierung des Energieverbrauches, zum Beispiel durch den Einbau einer neuen effizienten Heizungsanlage.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in D, EU und international?

Schmitz: Die Lage in der deutschen Bauwirtschaft ist weiterhin angespannt. Die Nullzinsphase ist vorbei, die Materialkosten sind anhalten hoch und auch der Fachkräftemangel bremst die Erholung. Große Bauvorhaben, wie der Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark, oder das Rail Baltica Project der Baltischen Staaten sind auf mehrere Jahre angelegt.

Die Entwicklung zwischen den Mitgliedsstaaten variiert stark, abhängig von den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und politischen Maßnahmen. Insgesamt gilt, dass globale Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Schwankungen sich auf die Märkte und Entwicklung niederschlagen.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Schmitz: Wir werden weiterhin zuverlässige, robuste und langlebige Produkte sowie innovative Dienstleistungen entwickeln, um auch in Zukunft der bevorzugte Partner für unsere Kunden zu sein. Mit unserem internationalen Produktionsnetzwerk können wir dort produzieren, wo auch unsere Kunden sind.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser strategischen Ausrichtung – Zuverlässigkeit, Innovation und Kundennähe – die richtigen Schwerpunkte in eine erfolgreiche Zukunft gesetzt haben.